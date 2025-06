Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski prosto z Kosmosu czterokrotnie połączy się na żywo z polskimi dziećmi i młodzieżą. Będą to punkty kulminacyjne wydarzeń w czterech miastach: Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Warszawie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Wojciech Olkuśnik / East News

Misja Ax-4 z udziałem m.in. Polaka, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego dotarła 26 czerwca na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Astronauci spędzą na orbicie dwa tygodnie. W tym czasie Uznański-Wiśniewski m.in. będzie przeprowadzał 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców; zrealizuje też program edukacyjny.

Edukacja dla dzieci i młodzieży

Jednym z punktów tego programu są wydarzenia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i studentów, które odbędą się w czterech miastach: Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Warszawie.

Jak podała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), każde z wydarzeń to około 8 godzin różnorodnych aktywności edukacyjnych: warsztaty, prelekcje, panele tematyczne i pikniki naukowe. W każdym ze spotkań będzie uczestniczyło ok. 300 osób - są to głównie uczestnicy konkursów kosmicznych organizowanych przez POLSA od jesieni 2024 r., ale też dzieci, młodzież i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w których szczególnie aktywnie realizowana jest "ścieżka kosmiczna".

Część główna każdego spotkania, czyli połączenie na żywo z astronautą (tzw. inflight calls) wraz towarzyszącymi aktywnościami (łącznie ok. 3 godziny) - będzie transmitowane na kanale YouTube.

Spotkania odbędą się: 2 lipca w EC1 w Łodzi (godz. 10:15-13:00), 4 lipca na Uniwersytecie Wrocławskim (godz. 8:30-11:30), 5 lipca na Politechnice Rzeszowskiej (godz. 10:00-13:00) oraz 8 lipca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (godz. 10:15-13:00).

POLSA podała też opisy wydarzeń w poszczególnych miastach. I tak, w Łodzi, w trakcie połączenia z ISS, polski astronauta przeprowadzi trzy eksperymenty zaprojektowane przez uczniów i wyłonione w ramach konkursu "Prosty eksperyment - kosmiczne odkrycie", organizowanego przez POLSA w październiku i listopadzie 2024 r.

Po zakończonym połączeniu m.in. młodzi autorzy eksperymentów opowiedzą publiczności o tym, co ich zainspirowało do zgłoszenia konkretnego doświadczenia do konkursu i jak pomysł powstawał; a zaproszeni goście pomogą zrozumieć zaprezentowane zjawiska i różnice między ich przebiegiem na Ziemi i w stanie nieważkości. Wydarzenie jest przygotowane dla uczniów liceów i studentów.

Lutowanie "Klucza do Kosmosu"

Wśród tematów zajęć prowadzonych podczas wydarzenia są takie jak: lutowanie "Klucza do Kosmosu" przy asyście nagrania ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, zajęcia z druku 3D, geologii kosmicznej, astronomii, zajęcia konstruktorskie o tematyce kosmicznej: tworzenie lądowników kosmicznych, modeli rakiet i testowanie ich na wyrzutni, łaziki. Będzie też można zwiedzać strefy kosmiczne i astronomiczne w EC1.

Z kolei w trakcie spotkania we Wrocławiu uczestnicy połączą się drogą radiową z ISS. Jak podała POLSA, łączenie odbędzie się dzięki uprzejmości krótkofalowców z programu ARISS. Pytania zadane Sławoszowi zostały wybrane w konkursie "Zapytaj Astronautę", zorganizowanym przez POLSA w grudniu 2024 r. W planach znalazły się też warsztaty o tematyce kosmicznej oraz spotkania z gośćmi.

W Rzeszowie zaplanowano drugie łączenie krótkofalarskie z ISS. Kilkanaście pytań, które zada młodzież - podobnie jak w przypadku wrocławskiego łączenia z ISS - również wybrano w drodze konkursu "Zapytaj astronautę", organizowanego przez POLSA. Tutaj również zaplanowano spotkania z gośćmi, warsztaty, piknik naukowy.

Cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w trakcie misji IGNIS zamknie spotkanie dla najmłodszych (8-14 lat) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Częścią wydarzenia będzie połączenie na żywo ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim; odpowie on na kilka pytań i wykona trzy proste demonstracje, których autorami są polscy uczniowie i którzy następnie będą mieli okazję zaprezentować swoje pomysły na scenie. Podobnie jak poprzednio, w programie spotkania znalazły się spotkana z ekspertami, którzy m.in. opowiedzą o treningu astronautycznym oraz technologiach kosmicznych w życiu codziennym.

Organizatorami wydarzeń są: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja Kosmiczna, a współorganizatorami: EC1, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Centrum Nauki Kopernik.