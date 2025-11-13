Naukowcy odkryli nieznane dotąd gatunki ssaków sprzed 74 milionów lat. Wśród nich znalazł się przodek myszy domowej, nazwany Yeutherium pressor. Odkrycia dokonano podczas badań w południowej Patagonii, rzucając nowe światło na historię życia na Ziemi.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W rozmowie z lokalnymi mediami dr Alexandre Vargas, biolog z Uniwersytetu w Chile, wyjaśnił, że w ostatnim czasie na południu Patagonii odnajdowano inne gatunki gryzoni z mezozoiku. Największe zainteresowanie wzbudził niewielki przodek myszy domowej, któremu paleontolodzy nadali nazwę Yeutherium pressor. Odkrycia dokonano w rejonie doliny Las Chinas, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone prace archeologiczne.

Nowy gatunek gryzonia sprzed milionów lat

Według ustaleń badaczy Yeutherium pressor ważył od 30 do 40 gramów i żył około 74 miliony lat temu na terenie południowej części Gondwany - starożytnego superkontynentu.

Analiza skamieniałych szczątków, w szczególności uzębienia, wykazała duże podobieństwo do innego ssaka z tego okresu, Reigitherium, opisanego już w 1990 roku. Naukowcy podkreślają, że oba gatunki łączyła zbliżona budowa szczęki oraz szkliwa zębów.

Patagonia skarbnicą wiedzy

W badaniu, opublikowanym w naukowym piśmie "Journal of Vertebrate Paleontology", naukowcy wskazali na fakt występowania w rejonie południowej granicy Chile i Argentyny obu państw dużej liczby skamielin nieznanych kręgowców, w tym ssaków.

Wśród nich wymienili pierwsze gatunki dziobaków znalezione w tej części świata, gondwanatery (Gondwanatheria, wymarła grupa ssaków), a także dużych rozmiarów ssaki żyworodne (Theria). W sumie, jak przekazali naukowcy, w rejonie masywu Chorrillo żyło w epoce kredy co najmniej sześć różnych taksonów ssaków.