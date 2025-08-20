Czy dieta bogata w kwasy omega-3 może być kluczem do ochrony kobiet przed chorobą Alzheimera? Najnowsze badania brytyjskich naukowców rzucają światło na tę kwestię, wskazując, że tłuszcze nienasycone - w tym te zawierające cenne kwasy omega - mogą u kobiet odgrywać szczególną rolę w zapobieganiu tej groźnej chorobie neurodegeneracyjnej. Wyniki tych analiz opublikowano w prestiżowym czasopiśmie "Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association".

Dieta bogata w kwasy omega-3 może być kluczem do ochrony kobiet przed chorobą Alzheimera / Shutterstock

Zespół naukowców z King’s College London oraz Queen Mary University London przeanalizował próbki krwi 841 osób, kobiet i mężczyzn, zarówno zdrowych, jak i tych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Badacze skupili się na lipidach, cząsteczkach tłuszczowych, które pełnią w naszym organizmie wiele kluczowych funkcji, w tym wspierają prawidłową pracę mózgu. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że u kobiet cierpiących na chorobę Alzheimera poziom tłuszczów nienasyconych - zwłaszcza tych zawierających kwasy omega - był wyraźnie niższy niż u zdrowych kobiet. Co ciekawe, u mężczyzn podobnych różnic w składzie lipidów, niezależnie od stanu zdrowia, nie zaobserwowano.

Zdaniem autorów pracy to może tłumaczyć, dlaczego to właśnie kobiety, zwłaszcza po 80. roku życia, znacznie częściej niż mężczyźni zapadają na tę chorobę.

Kobiety są nieproporcjonalnie częściej dotknięte chorobą Alzheimera niż mężczyźni. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć naszych badań było to, że nie widać różnic w poziomie tych lipidów u zdrowych i chorych mężczyzn, podczas gdy u kobiet obraz jest zupełnie inny. Nasze badania pokazują, że biologia lipidów w przypadku choroby Alzheimera różni się w zależności od płci. To otwiera nowe kierunki dla przyszłych badań - mówi współautorka pracy, dr Cristina Legido-Quigley z King’s College London.

Naukowcy z pomocą zaawansowanej techniki spektrometrii mas przeanalizowali aż 700 różnych rodzajów lipidów obecnych we krwi uczestników. Wyniki jednoznacznie wskazują, że u kobiet z chorobą Alzheimera daje się zaobserwować wzrost poziomu tłuszczów nasyconych, uznawanych za "niezdrowe", towarzyszący wyraźnemu spadkowi lipidów z kwasami omega, które mają korzystny wpływ na zdrowie mózgu.

Chociaż badanie nie daje jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy suplementacja kwasów omega-3 czy zmiana diety może zapobiec rozwojowi choroby Alzheimera, naukowcy są ostrożnie optymistyczni.

Nasze wyniki sugerują, że kobiety powinny zadbać o odpowiednią ilość kwasów omega w diecie. Najlepszym źródłem są tłuste ryby, takie jak łosoś, makrela czy sardynki, ale można też sięgnąć po suplementy. Jednak zanim będziemy mogli zalecać konkretne zmiany, potrzebne są dalsze badania kliniczne - podkreśla dr Legido-Quigley.



Jak podkreśla dr Julia Dudley, szefowa działu badań w Alzheimer’s Research UK, w Wielkiej Brytanii aż dwie trzecie osób żyjących z demencją stanowią kobiety.

Może to być związane z dłuższym życiem, ale także z innymi czynnikami ryzyka, jak izolacja społeczna, poziom wykształcenia czy zmiany hormonalne po menopauzie. To badanie pokazuje, że kobiety z chorobą Alzheimera mają niższy poziom niektórych tłuszczów nienasyconych w porównaniu z mężczyznami, ale potrzebujemy dalszych analiz, by zrozumieć mechanizmy tej różnicy i sprawdzić, czy zmiany stylu życia, w tym dieta, mogą mieć znaczenie - dodaje.