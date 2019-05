Ofiary zbrodni sprzed blisko 5000 lat pochowane w masowym grobie w małopolskich Koszycach są członkami tej samej, szerokiej rodziny - informuje na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" międzynarodowy zespół naukowców. Badacze m.in. z Polski i Danii na podstawie badań DNA pobranego ze szczątków ofiar ustalili, że 15 osób, głównie kobiet i dzieci było ze sobą spokrewnionych. Wyniki badań wskazują też na prawdopodobnych sprawców zbrodni. W tej mrocznej historii jest jeden jaśniejszy promyk, staranny sposób pochówku wskazuje na istotne znaczenie więzi rodzinnych.

