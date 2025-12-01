​Minister kultury Marta Cienkowska poinformowała o przełomie w rozmowach ze stroną niemiecką dotyczących zwrotu dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej. Jak podkreśliła, to najważniejszy postęp w tej sprawie od 1989 roku. Polska przygotowuje już wnioski restytucyjne dotyczące m.in. rękopisu "Gaude Mater Polonia" oraz innych cennych zabytków.

/ OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Minister kultury ogłosiła przełom w dialogu z Niemcami ws. zwrotu zrabowanych dzieł sztuki.

Po raz pierwszy w proces restytucji zaangażowali się niemieccy politycy na szczeblu federalnym.

Polska przygotowuje wnioski o zwrot m.in. rękopisu "Gaude Mater Polonia", manuskryptów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej i dzienników Stefana Żeromskiego.

Wniosek o zwrot pierścienia króla Zygmunta I Starego został już złożony.

Ministerstwo kultury weryfikuje okoliczności, w jakich polskie zabytki trafiły do Państwowej Biblioteki w Berlinie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Minister Marta Cienkowska podkreśliła, że naprawa relacji z Niemcami umożliwiła nie tylko wznowienie dialogu, ale także przejście do ofensywy w sprawie restytucji zagrabionych dzieł. Mamy w tym obszarze przełom, moim zdaniem najważniejszy po 1989 roku - zaznaczyła.

Zaangażowanie niemieckich polityków

Według szefowej resortu kultury, po raz pierwszy w historii procesu restytucji dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny, w sprawę zaangażowali się niemieccy politycy na poziomie federalnym. To znaczący krok, który może przyspieszyć zwrot polskich zabytków.

Ministerstwo kultury prowadzi obecnie weryfikację okoliczności, w jakich polskie dzieła sztuki znalazły się w berlińskich zbiorach. Dzięki temu udało się ustalić, że w Państwowej Bibliotece w Berlinie znajdują się dokumenty, które powinny należeć do Polski. Wśród nich są m.in. rękopis "Gaude Mater Polonia", manuskrypty i listy z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej oraz dzienniki Stefana Żeromskiego. Wnioski restytucyjne mają zostać złożone jeszcze w tym roku.

Zwrot cennych zabytków coraz bliżej?

W przypadku niektórych obiektów, takich jak pierścień króla Zygmunta I Starego, wniosek o zwrot został już złożony.

Ministerstwo kultury liczy, że kolejne wnioski przyczynią się do odzyskania przez Polskę kolejnych bezcennych dzieł sztuki.