Minister kultury Marta Cienkowska poinformowała o przełomie w rozmowach ze stroną niemiecką dotyczących zwrotu dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej. Jak podkreśliła, to najważniejszy postęp w tej sprawie od 1989 roku. Polska przygotowuje już wnioski restytucyjne dotyczące m.in. rękopisu "Gaude Mater Polonia" oraz innych cennych zabytków.
- Minister kultury ogłosiła przełom w dialogu z Niemcami ws. zwrotu zrabowanych dzieł sztuki.
- Po raz pierwszy w proces restytucji zaangażowali się niemieccy politycy na szczeblu federalnym.
- Polska przygotowuje wnioski o zwrot m.in. rękopisu "Gaude Mater Polonia", manuskryptów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej i dzienników Stefana Żeromskiego.
- Wniosek o zwrot pierścienia króla Zygmunta I Starego został już złożony.
- Ministerstwo kultury weryfikuje okoliczności, w jakich polskie zabytki trafiły do Państwowej Biblioteki w Berlinie.
Minister Marta Cienkowska podkreśliła, że naprawa relacji z Niemcami umożliwiła nie tylko wznowienie dialogu, ale także przejście do ofensywy w sprawie restytucji zagrabionych dzieł. Mamy w tym obszarze przełom, moim zdaniem najważniejszy po 1989 roku - zaznaczyła.
Według szefowej resortu kultury, po raz pierwszy w historii procesu restytucji dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny, w sprawę zaangażowali się niemieccy politycy na poziomie federalnym. To znaczący krok, który może przyspieszyć zwrot polskich zabytków.
Ministerstwo kultury prowadzi obecnie weryfikację okoliczności, w jakich polskie dzieła sztuki znalazły się w berlińskich zbiorach. Dzięki temu udało się ustalić, że w Państwowej Bibliotece w Berlinie znajdują się dokumenty, które powinny należeć do Polski. Wśród nich są m.in. rękopis "Gaude Mater Polonia", manuskrypty i listy z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej oraz dzienniki Stefana Żeromskiego. Wnioski restytucyjne mają zostać złożone jeszcze w tym roku.
W przypadku niektórych obiektów, takich jak pierścień króla Zygmunta I Starego, wniosek o zwrot został już złożony.
Ministerstwo kultury liczy, że kolejne wnioski przyczynią się do odzyskania przez Polskę kolejnych bezcennych dzieł sztuki.