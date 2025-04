Wszystko poszło zgodnie z planem. W poniedziałek z ośrodka kosmicznego NASA na Florydzie wystartowała rakieta SpaceX Falcon 9. W ramach misji Fram-9 zabrała prywatnych astronautów w pierwszy lot kosmiczny po orbicie nad biegunami Ziemi.

Start misji Fram9 / GREGG NEWTON/AFP/East News / East News

Rakieta wystartowała w poniedziałek z Kennedy Space Center na przylądku Canaveral. Po wyniesieniu kapsuły Dragon z astronautami na orbitę, wylądowała na platformie statku.

W zespole znalazło się czworo prywatnych astronautów. W ciągu trzech do pięciu dni odbędą pierwszy lot po orbicie nad biegunami Ziemi. To trajektoria, której żadna misja załogowa dotąd nie podejmowała. Nazwa misji Fram2 nawiązuje do norweskiego statku "Fram", który posłużył między innymi do wypraw Fridtjofa Nansena do Arktyki i Roalda Amundsena na Antarktydę.

W skład zespołu wchodzą chiński inwestor kryptowalutowy z maltańskim paszportem Chun Wang, norweska reżyserka filmowa Jannicke Mikkelsen, niemiecka badaczka Rabea Rogge i australijski podróżnik Eric Philips.