Naukowcy ujawnili tajemnice pochówku dziecka, nazwanego "Księciem Lodu". Chłopiec zmarł mniej więcej 1350 lat temu, jego grób został odnaleziony na terenie miasta Mattsies w Bawarii. Dziś wiadomo, że dziecko musiało pochodzić z zamożnej rodziny. Jego śmierć była dla niej ogromnym wstrząsem. Świadczy o tym miejsce pochówku, bogactwo, które wraz z nim zostało złożone do grobu.

Grób niebieskookiego "Księcia Lodu" / foto: BLFD /

W 2021 roku odkryto grób "Księcia Lodu" - chłopca sprzed ponad 1350 lat, pochowanego z luksusowymi przedmiotami, co świadczy o jego zamożnym pochodzeniu.

Chłopiec zmarł około 18. miesiąca życia na przewlekłą infekcję, prawdopodobnie zapalenie ucha środkowego, a jego szczątki były wyjątkowo dobrze zachowane dzięki kamiennej komorze grobowej.

W grobie znaleziono m.in. jedwabne ubrania, złoty krzyż, srebrne bransoletki oraz przedmioty codziennego użytku, co świadczy o wysokim statusie społecznym i wczesnym chrześcijaństwie w regionie.

Chcesz poznać więcej fascynujących szczegółów o "Księciu Lodu" i jego niezwykłym grobie? Przeczytaj cały artykuł!

Grób "Księcia Lodu" został odkryty w 2021 roku, a następnie "zamrożony" ciekłym azotem, aby można go było wykopać jako jeden blok. Stąd też pochodzi nazwa pochowanego w nim dziecka.

Chłopiec o niebieskich oczach, pochowany na południu Niemiec ponad 1350 lat temu, został złożony do grobu z małym mieczem, w jedwabnych ubraniach i ze złotym krzyżem - co wskazuje, że pochodził z zamożnej rodziny. Zmarł w wyniku infekcji w wieku około 18 miesięcy, wynika z nowej analizy.

Niebieskooki chłopiec pochowany w rzymksiej willi

Grób dziecka znajdował się na południe od Limesu Górnogermańsko-Retyckiego. To rozciągający się między Renem a Dunajem 550 km fragment rzymskiego systemu umocnień granicznych.

Najnowsze badania, obejmujące analizy anatomiczne, oszacowały, że chłopiec miał około 1,5 roku, gdy zmarł oraz datowanie radiowęglowe wskazujące, że zmarł między 670 a 680 rokiem n.e. Analiza izotopów strontu w szkliwie jego zębów wykazała, że urodził się w tym regionie i był karmiony głównie mlekiem matki. Analiza DNA zasugerowała, że chłopiec miał niebieskie oczy i jasne włosy. Badania wykazały również, że zmarł na "przewlekłą infekcję" spowodowaną zapaleniem ucha środkowego.

Kamienna komora grobowa dziecka została odkryta wśród pozostałości willi z czasów rzymskich w pobliżu Mattsies. Archeolodzy stwierdzili, że willa prawdopodobnie została przekształcona w miejsce pochówku dziecka, być może zgodnie z życzeniami jego rodziny.

"Śmierć chłopca musiała wstrząsnąć jego rodziną" - czytamy w oświadczeniu - "Najwyraźniej podjęli wielkie wysiłki, aby zapewnić dziecku pochówek odpowiadający jego statusowi społecznemu."

Kamienny sufit i ściany komory grobowej były szczelnie zamknięte. To sprawiło, że grób był w "doskonałym stanie".

Bogate ozdoby, dary z jedzenia i krzyż

Pozostałości mieczyka przy bogato zdobionym pasie / foto: BLFD /

Ciało dziecka zostało położone na futrzanym kocu, a jedno z ubrań chłopca było koszulą z długim rękawem wykonaną z lnu i wykończoną jedwabnymi paskami. W tamtym czasie jedwab był dostępny tylko jako towar sprowadzany z Cesarstwa Bizantyjskiego i był rzadkim symbolem statusu.

Chłopiec został pochowany z srebrnymi bransoletkami na ramionach i srebrnymi ostrogami przy butach. Być może tuż przed śmiercią zaczął stawiać pierwsze kroki.

W komorze grobowej znajdowała się również tkanina ozdobiona krzyżem z cienkich pasków złota, co może wskazywać na wczesne chrześcijaństwo. Co ciekawe, Bawaria nie została w pełni schrystianizowana aż po podboju przez Karola Wielkiego w VIII wieku.

Ponadto kilka przedmiotów grobowych, w tym miedziana misa, grzebień, drewniana miska i kubek do picia ze srebrnymi okuciami, zostało umieszczonych na plecionym dywaniku u stóp ciała.

Archeolodzy znaleźli także resztki orzechów laskowych, jabłek i gruszki. To, co wcześniej uważano za kości psa, zostało teraz zidentyfikowane jako rozczłonkowane szczątki prosiaka, które mogły być ugotowane i złożone jako ofiara.

Badania wykazały również, że budynek, w którym znaleziono "Księcia Lodu", był dwukrotnie remontowany w latach po pochówku. To ich zdaniem wskazuje na to, że miejsce to było używane przez długi czas jako miejsce pamięci o zmarłych.