W jaskiniach Siedmiogrodu, na terenie dzisiejszej Rumunii, Homo sapiens i neandertalczycy mogli nie tylko żyć obok siebie, ale także się ze sobą krzyżować - wynika z najnowszych badań brazylijskich naukowców. Analizy prowadzone w grotach regionu Covasna wskazują, że oba gatunki zamieszkiwały te same wąwozy około 40 tysięcy lat temu, a ślady genetyczne i morfologiczne ich obecności odnaleziono w ludzkich szczątkach odkrytych w lokalnych jaskiniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Brazylijscy naukowcy potwierdzili, że Homo sapiens oraz neandertalczycy żyli jednocześnie w jaskiniach Siedmiogrodu i mogli się ze sobą krzyżować.

Badania wykazały obecność cech obu gatunków w szczątkach znalezionych w jaskiniach regionu Covasna oraz w wąwozie Varghis.

Odkrycia te wpisują się w szerszy kontekst badań nad mieszaniem się Homo sapiens i neandertalczyków, potwierdzanych także przez znaleziska z innych regionów, m.in. z Izraela.

Według paleontologów z uniwersytetu w São Paulo, cytowanych przez lokalne media, dotychczasowe badania w jaskini Pestera 1 w okręgu Covasna na terenie środkowej Rumunii, prowadzone pod kierunkiem prof. Waltera Nevesa, potwierdziły, że grupy Homo sapiens i neandertalczyków przebywały w różnych częściach jaskiń tego samego wąwozu około 40 tys. lat temu.

W głębi jaskini Pestera 1 nie znaleziono kości Homo neanderthalensis. Według autorów badania istnieje jednak domniemanie, że przedstawiciele tego gatunku zamieszkiwali w grotach wąwozu Varghis w obrębie Siedmiogrodu.

Członkowie zespołu badawczego przypuszczają, że grupy neandertalczyków żyjących w jaskiniach środkowej Rumunii mogły należeć do ostatnich przedstawicieli tego gatunku, co potwierdzają m.in. badania kości.

Gatunki mogły się krzyżować

Naukowcy przypomnieli, że w ostatnim czasie w jaskiniach wąwozu Varghis znaleziono trzy czaszki Homo sapiens, mające cechy genetyczne i morfologiczne neandertalczyków, co potwierdzałoby tezę o mieszaniu się obu gatunków. Zarówno Homo sapiens, jak i neandertalczycy mogli w grotach Siedmiogrodu szukać schronienia przed zwierzętami. W jaskini Pestera 1 znaleziono m.in. kości niedźwiedzi jaskiniowych, a także lwów i nosorożców włochatych.

Założenia brazylijskich paleontologów o domniemanym krzyżowaniu się Homo sapiens i neandertalczyka pokrywają się z ustaleniami badaczy prowadzących studia nad czaszką dziecka, znalezioną w jednej z jaskiń na Górze Karmel w północnym Izraelu.

Badanie opublikowane w lipcu br. w naukowym piśmie "L’Anthropologie" dowodzi, że czaszka liczącego 3-5 lat dziecka, żyjącego przed 140 tys. lat, ma cechy zarówno Homo neanderthalensis, jak i Homo sapiens. Znalezioną w 1931 r. czaszkę dziecka zbadali w ostatnich latach naukowcy z uniwersytetu w Tel Awiwie. Jak dowodzą, choć dominowały w niej cechy Homo sapiens, to jednak żuchwa była typowa dla neandertalczyka.