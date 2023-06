W jaskini La Roche-Cotard we Francji odnaleziono pozostałości malowideł stworzonych przez neandertalczyka. Mogą mieć nawet 75 tys. lat. To nie tylko najstarsze ślady myślenia symbolicznego znalezione na Ziemi, ale także kolejny dowód na to, że neandertalczycy nie różnili się tak od homo sapiens sapiens, jak wcześniej zakładali badacze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ślady palców, obecne na ścianie jednej z jaskiń we Francji, są najstarszymi znanymi tego typu pozostałościami po neandertalczykach - poinformowali naukowcy na łamach czasopisma PLOS One.



Jaskinia o nazwie La Roche-Cotard położona jest w Regionie Centralnym - Dolinie Loary we Francji. Na jej ścianach odkryto całą serię znaków, które mogły zostać pozostawione przez ludzi, którzy swobodnie przeciągali palcami dłoni po stosunkowo miękkim podłożu.

Korzystając m.in. z techniki fotogrametrii, która - na podstawie zdjęć - pozwala odtworzyć kształty, rozmiary i wzajemne położenie obiektów, naukowcy stworzyli trójwymiarowe modele tych śladów. Porównali je z innymi znanymi śladami, zostawionymi przez ludzi. Biorąc pod uwagę ich kształt, sposób rozmieszczenia i układ doszli do wniosku, że zostały one wykonane za pomocą ludzkich dłoni, celowo i w sposób zorganizowany.

Naukowcy ci badali ślady zachowane na ścianach jaskini we Francji i sugerują, że ich autorami byli neandertalczycy. Byłyby to najstarsze znane znaki, pozostawione przez osobników tego gatunku. Dostęp do jaskini został zamknięty 57 tys. lat temu, ale badacze sugerują, że malowidła mogą mieć być o kilkanaście tys. lat starsze. Oznacza to, że muszą zostać zakwalifikowane jako najdawniejszy przykład myślenia symbolicznego znaleziony na Ziemi.

Ponieważ badane symbole nie przedstawiają konkretnych obiektów - trudno zrozumieć ich znaczenie i sens powstania - zastrzegają autorzy analiz. Zaznaczają jednak, że są one w podobnym wieku, co ślady pozostawione w jaskiniach w innych częściach świata przez Homo sapiens. To z kolei przemawia za tezą, że zachowanie i aktywność neandertalczyków były podobnie złożone i zróżnicowane, jak zachowania naszych bezpośrednich przodków.

Neandertalczycy i przedstawiciele gatunku homo sapiens sapiens przez wiele pokoleń żyli równocześnie i prawdopodobnie niejednokrotnie ze sobą walczyli. Długo uważano, że neandertalczyk jest znacznie bardziej prymitywną formą człowieka, niezdolną do zachowań związanych z bardziej skomplikowanym myśleniem symbolicznym. Postrzeganie tego gatunku zmieniały kolejne odkrycia - w tym grobów, których odnalezienie dobitnie pokazywało, że neandertalczyk odnosił się z szacunkiem do zmarłych, co sugeruje zdolność do abstrakcyjnego myślenia.