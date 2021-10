Japońscy badacze odkryli bakterię, która potrafi rozkładać zaśmiecające środowisko PET - tworzywo sztuczne oparte na ropie. Jednocześnie produkuje biodegradowalne plastiki.

Zanieczyszczenie plastikiem to jeden z najbardziej palących problemów związanych z naturalnym środowiskiem - przypominają eksperci z japońskiego Nara Institute of Science and Technology. Odpady z tworzyw zalegają w oceanach i na lądach, szkodząc organizmom dzikim i ludziom. Do najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych należy PET czyli poli(tereftalan etylenu).



Japoński zespół na łamach "Scientific Reports" opisał bakterię, która może pomóc w rozwiązaniu poważnego kłopotu na dwa sposoby. Po pierwsze, jest ona zdolna do rozkładania PET używanego do wyrobu butelek, ubrań, opakowań i całej masy innych produktów. Jednocześnie wytwarza substancję, którą można wykorzystać w charakterze tworzywa bezpiecznego dla środowiska.



Niektóre bakterie posiadają odpowiednie enzymy do degradacji PET, plastiku sprawiającego najwięcej problemów środowisku. Nasze badania pokazały, że bakteria Ideonella sakaiensis zamienia PET w PHB - poli(3-hydroksymaślan) - jeden z polihydroksyalkanianów - plastik, który jest biodegradowalny - wyjaśnia jeden z autorów publikacji, Shosuke Yoshida.



Wierzymy, że odkrycie to może być ważne z punktu widzenia redukcji zanieczyszczeń plastikiem. Pokazaliśmy, że w bakterii I. sakaiensis degradacja PET i synteza PHB są z sobą funkcjonalnie połączone. Może to oznaczać nową ścieżkę, w której bakterie rozkładają trudny w przetwarzaniu PET i wykorzystują powstające substancje do syntezy biodegradowalnego plastiku PHA" - podkreśla specjalista.