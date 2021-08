W ostatni weekend sezonu wakacyjnego, wolontariusze Stowarzyszenia Czysta Polska sprawdzą, w jakim stanie zostawiliśmy nadmorskie plaże po urlopach. W ramach pierwszej edycji akcji „Czysty Bałtyk”, 27 sierpnia odbędzie się wielkie sprzątanie wybrzeża na Półwyspie Helskim, a dzień później w Trójmieście i okolicach. Będzie to również wielkie porządkowanie naszej świadomości na temat skutków, które wywołujemy, zostawiając śmieci na łonie natury.

Akcja „Czysty Bałtyk” / Materiały prasowe

W zbiorze pięciu raportów "Plasticus Mare Balticum", wydanym przez International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - międzynarodową organizację stawiającą sobie za cel ochronę środowiska na świecie - można znaleźć przerażające dane.

Co roku do Bałtyku trafia ponad 27 ton zanieczyszczeń. Aż 70 procent z nich to tworzywa sztuczne, które w dużej mierze spływają rzekami lub są zabierane z plaż przez fale. Skala tego zjawiska jest tak duża, że działania zapobiegawcze muszą być podjęte natychmiast. Potrzebne jest nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim praca nad zmianą świadomości ludzi, którzy śmiecą w przyrodzie.

Akcja "Czysty Bałtyk", którą zaplanowano na 27 i 28 sierpnia, ma na celu pokazanie, że odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na każdym z nas. I każdy z nas może też zrobić coś dla natury, dać dobry przykład i być kamykiem, który rozpocznie lawinę zmian. Śmieci na plażach zostawiają turyści. Są to przede wszystkim niedopałki papierosów, plastikowe i szklane butelki, woreczki foliowe oraz chusteczki higieniczne. Często przysypane piaskiem, by ukryć wstydliwą pamiątkę pozostawioną Bałtykowi po urlopie.

Według danych ze wspomnianego już zbioru raportów, w ciągu sekundy na świecie kupowanych jest 20 000 plastikowych butelek. Ponad milion w ciągu minuty. Według szacunków w 2021 kupimy pół tryliona takich opakowań! Czy ten plastik wraca do obiegu? W obecnej sytuacji to najważniejsza misja, jaka stoi przed światem w kontekście zarządzania tworzywami sztucznymi.

Akcja „Czysty Bałtyk” / Materiały prasowe

Katarzyna Bujakiewicz i Agnieszka Więdłocha będą wspierać wielkie sprzątanie wybrzeży już 27 i 28 sierpnia. Wciąż można do nich dołączyć, zgłaszając swój udział w akcji "Czysty Bałtyk" za pośrednictwem strony www.czystpolska.org.pl. Do sprzątania będzie można dołączyć również w dniu wydarzenia, rejestrując się na jednym z siedmiu punktów mobilnych, które zostaną ustawione przy wejściach na plaże. Ich dokładne rozmieszczenie zostanie podane wkrótce.