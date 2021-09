Jak działają szczepionki przeciw Covid-19, co sprawia, ze samolot lata i jakie tajemnice kryje świat owadów – to niektóre z zagadek świata nauki, jakie można będzie rozwiązać w trakcie 15. edycji Nocy Naukowców w Poznaniu. Wydarzenie, ze względu na pandemię Covid-19, odbędzie się głównie on-line.

W tym roku w ramach Nocy Naukowców poznańskie uczelnie przygotowały łącznie ponad 130 filmów i wydarzeń. Ze względu na pandemię Covid-19 wydarzenie odbędzie się głównie on line. Swoje laboratoria w tę noc udostępnią zwiedzającym: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a także Instytut Genetyki Człowieka PAN, oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

Co kałamarnica ma wspólnego z książką?

Dzięki naukowcom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu można się będzie dowiedzieć m.in. jak wygląda językowy eko tik tok, co to znaczy SOS dla ciemnego nieba. Będzie można poznać niewidzialnych superbohaterów, czyli m.in. bakterie, które żywią się na co dzień plastikiem, a także dowiedzieć się co kałamarnica ma wspólnego z książką.



Uniwersytet Przyrodniczy zachęca z kolei uczestników do wspólnego odkrywania tajemnic świata owadów, a także do oglądania pokazów chemicznych i biologicznych.

Można będzie także dowiedzieć się, jak wyizolować DNA z cebuli przy użyciu narzędzi kuchennych.



Uniwersytet Ekonomiczny wytłumaczy z kolei ile tak naprawdę kosztują burgery i co jest ważniejsze - serce czy rozum - przy podejmowaniu wyborów w sklepie, oraz w jaki sposób nasz mózg reaguje na logo różnych firm.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprosi do wnętrza najszybszego superkomputera w Polsce, a Akademia Wychowania Fizycznego wytłumaczy, jak współczesna technika sprzyja osiąganiu sukcesu w sporcie.



Szczegóły tegorocznej edycji Nocy Naukowców dostępne są na stronie internetowej www.poznan.nocnaukowcow.pl.