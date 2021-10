Cząstki farb to jeden z najczęściej występujących mikroplastików w oceanach. Prawdopodobnie przypadkowo zjadają je różne morskie organizmy, choć nie wiadomo jeszcze z jakim skutkiem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowcy z University of Plymouth i Marine Biological Association (MBA) oszacowali, że na północy Oceanu Atlantyckiego 1 metr sześcienny wody zawiera przeciętnie 0,01 mikroskopijny fragment farby.



To oznacza, że cząstki te zajmują drugie miejsce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie mikroplastikiem.



Prym wiodą mikrowłókna z tworzyw sztucznych, których w oceanie jest średnio 0,16 cząstek na metr sześcienny. Analiza chemiczna zebranych próbek wskazuje na obecność dużych ilości miedzi, ołowiu, żelaza i innych pierwiastków.



To dlatego, że stosowane na statkach farby mają specjalne właściwości - zapobiegają zarastaniu kadłuba, czy korozji.



Niestety powoduje to dodatkowe zagrożenie dla oceanu i żyjących w nim stworzeń.



Cząstki farb były zwykle pomijane, ale badanie to pokazuje, że występują w oceanie relatywnie powszechnie. Obecność toksycznych metali takich jak ołów czy miedź stwarza dodatkowe zagrożenie dla morskich organizmów - podkreśla prof. Andrew Turner jeden z autorów opracowania, które ukazało się na łamach pisma "Total Environment".

"Plastik jest wszędzie"

Naukowcy notują tymczasem stały wzrost stężenia plastików w oceanach od lat 50-tych ubiegłego wieku.



W najnowszym badaniu sprawdzali wody północnego Atlantyku, w których m.in. żyją morskie ssaki.



Farba była szczególnie często znajdowana w okolicach szelfów północno-wschodniej Europy.



Wiemy już, że plastik jest wszędzie i że większość organizmów prawdopodobnie te cząstki zjada. Jednak dużo mniej wiadomo na temat szkodliwych skutków ich wchłaniania. Badanie to pokazało, że kawałki farb to powszechna forma mikroplastiku i nie powinno się ich pomijać, szczególnie, że niektóre mogą być toksyczne - mówi współautorka publikacji, dr Clare Ostle.