Archeolodzy okryli nowy, świetnie zachowany szkielet w miejscu nekropolii w starożytnych Pompejach. To szkielet ok. 60-letniego mężczyzny, na którego czaszce wciąż widać włosy.

/ Pompeii Archeological Park Press Office / PAP/EPA

Szkielet znaleziony w Pompejach należy do mężczyzny, który zmarł w wieku 60 lat. Został pochowany w grobowcu, który datowany jest na ostatnią dekadę istnienia Pompei, przed tym jak miasto zostało całkowicie zniszczone przez wybuch wulkanu Wezuwiusz w 79 roku naszej ery.

Inskrypcja na grobowcu wskazuje, że pochowany w nim jest Marcus Venerius Secundio.

Szkielet jest świetnie zachowany, widać na nim ślady częściowej mumifikacji. Na czaszce wciąż są włosy, częściowo zachowały się małżowiny uszne.

/ Pompeii Archeological Park Press Office / PAP/EPA

/ Pompeii Archeological Park Press Office / PAP/EPA

W tym samym grobowcu złożone były dwie urny z prochami zmarłych. Napis na jednej z nich, wykonanej ze szkła, wskazuje na to, że zawiera prochy kobiety o imieniu Novia Amabilis, prawdopodobnie drugiej żony Secundio.

Dorośli zmarli byli w tym czasie w Pompejach kremowani, tym bardziej grobowiec Marcusa Veneriusa jest dla archeologów zaskakujący. Jego ściany były udekorowane rysunkami zielonych roślin na niebieskim tle.

/ CESARE ABBATE / PAP/EPA

Napis na grobowcu nawiązuje do sztuk wystawianych w teatrze w Pompejach w starożytnej grece. Jak zwracają uwagę naukowcy, to pierwszy bezpośredni dowód na to, że w teatrze tym aktorzy grali nie tylko w języku łacińskim.

Nazwisko Marcusa Veneriusa pojawia się w dokumentach archiwum miejskiego Pompei. Można z nich dowiedzieć się, że Marcus Venerius był niewolnikiem publicznym, pracował na rzecz świątyni Wenus. Potem uzyskał on status człowieka wolnego. Sposób jego pochówku wskazuje na to, że z czasem stał się człowiekiem poważanym o wysokim statucie ekonomicznym.

W Pompejach, położonych 23 km od dzisiejszego Neapolu, mieszkało 13 tysięcy ludzi, kiedy pył i lawa z Wezuwiusza spadły na miasto.

Pierwszy raz na pozostałości murów miejskich starożytnych Pompejów natrafiono podczas prac regulacyjnych rzeki Sarno w XVI w. Oficjalne wykopaliska rozpoczęto o wiele później, w 1748 roku. Żmudne i pracochłonne wykopaliska w miejscu, w którym rozegrała się starożytna tragedia, trwają od ponad 270 lat.