Zamknięte w postsowieckim, nuklearnym bunkrze leśne mrówki ćmawe (Formica polyctena) uciekają się do kanibalizmu, by przetrwać - piszą na łamach czasopisma "Journal of Hymenoptera Research" polscy, węgierscy i fińscy naukowcy. Ich praca to rozwinięcie badań prowadzonych od 2013 roku znajdującym się w Polsce bunkrze, gdzie mrówki znalazły się przez przypadek, wpadając przez otwór wentylacyjny. Autorzy piszą o "kolonii" mrówek liczącej około miliona osobników w cudzysłowie, bo nie ma tam królowej, tylko robotnice.

