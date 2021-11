Mężczyźni silniej przeżywają rozstania, złamane serce boli ich bardziej, niż do tej pory uważano, być może też silniej niż kobiety - przekonują na łamach czasopisma "Journal of Social and Personal Relationships" naukowcy z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Prowadzone przez nich na internetowych forach badania wskazują na to, że to mężczyźni częściej piszą w nich o złamanym sercu, częściej wyrażają żal, nawet jeśli dostrzegają, że do rozstania doszło z ich winy.

