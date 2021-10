Jako przedstawiciele gatunku Homo Sapiens chętnie wiążemy swoje przymioty z bezprecedensowym rozwojem mózgu. Okazuje się jednak, że mózg naszych przodków nie rozwijał się i nie powiększał bez przerwy. Około 3000 lat temu nagle się zmniejszył. I właśnie taki, nieco mniejszy, odziedziczyliśmy. Naukowcy z Dartmouth College i Boston University twierdzą na łamach czasopisma "Frontiers in Ecology and Evolution", że ten efekt miał związek z rozwojem więzi społecznych i współpracy w grupie. Nieco na zasadzie, co dwie głowy to nie jedna. Co ciekawe, takie wnioski przyniosły badania prowadzone na społecznościach mrówek.

