Ma nieco ponad 18 metrów wysokości i waży... 25 ton. Po latach żmudnej pracy japoński robot RX-78-2 Gundam wzorowany na niezwykle popularnym anime pokazał, że naprawdę potrafi się poruszać. Niebawem stanie się punktem centralnym parku rozrywki Gundam Factory w japońskiej Jokohamie.

Robot RX-78-2 Gundam / Twitter: Gundam Factory Yokohama / Twitter

To ogromna maszyna wzorowana na jednym z robotów z niezwykle popularnej serii anime Mobile Suit Gundam z lat 70. ubiegłego wieku. Został odwzorowany z zachowaniem wszelkich szczegółów, łącznie z wymiarami.

Humanoid został wystawiony na próbę w swoim nowym domu - w portowym mieście Jokohama.

Robot - już 1 października - miał stanąć w centralnym punkcie Gundam Factory Yokohama podczas uroczystego otwarcia centrum rozrywki, ale pandemia pokrzyżowała plany.



Władze obiektu poinformowały na Twitterze, że będzie można ich odwiedzić już 19 grudnia.





Taka decyzja została podjęta w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych fanów, ale też pracowników. To w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się Covid-19 na całym świecie - napisano w oświadczeniu.



Fani wartej miliardy dolarów serii Gundam mogli już jakiś czas temu zobaczyć, jak 18-metrowy robot ugina kolano i porusza prawym ramieniem, a także... palcami.

Wideo youtube

Japońscy projektanci zaczęli pracę nad robotem Gundam już sześć lat temu.

Chcieli się jednak upewnić, że każdy element spełnia ograniczenia wagowe, aby zapobiec wyboczeniu jego kończyn. Wszystkie 24 ruchome części musiały zostać dogłębnie sprawdzone.



Budowa w zgodzie z japońską tradycją

Ostatnie etapy budowy robota-giganta zwieńczone zostały tradycyjną ceremonią Jatoshiki. To obrzęd kultywowany przez kapłanów Shintō, gdy budowa domu dobiega końca (zamontowany zostanie dach).



W przypadku tej monstrualnej maszyny - kapłani oczyścili głowę Gundama, która niebawem miała zostać zainstalowana. To właśnie w nawiązaniu do tradycji wywodzącej się z rodzimej japońskiej religii.