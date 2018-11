​Elon Musk udostępnił film z podziemnego tunelu w okolicach Los Angeles. Przyśpieszone kadry ukazują jego wnętrze pod miastem Hawthorne. "Niepokojąco długi" - napisał Musk. Odcinek testowy HyperLoop ma ponad półtora kilometra.

Otwarcie tunelu testowego zaplanowano na 10 grudnia.

Tunel, który ma usprawnić przemieszczanie się pomiędzy miastami, drąży firma The Boring Comapany. Odcinek wkrótce zostanie otwarty, co zasugerował na Twitterze Elon Musk, szef Tesli i SpaceX, wskazując jednocześnie na dokładną datę oddania do użytku.

Budowany tunel to tylko część wielkiego projektu. Docelowo mają się w nich pojawić szybkie środki transportu, poruszające się z prędkością sięgającą 240 km/h.

Kapsuły mają się poruszać na poduszce powietrznej wytworzonej pod wpływem niewielkiego ciśnienia - nie będzie tarcia toczących się kół.

(ł)