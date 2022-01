Chipy w mózgach zwierząt już przetestowane. Teraz pora na ludzi. Firma Neuralink, której współzałożycielem jest Elon Musk, rekrutuje pracowników do zespołu mającego przeprowadzić pierwsze testy kliniczne implantów u ludzi. "To będzie rewolucja m.in. w medycynie" – zapowiedział najbogatszy człowiek na świecie.

Elon Musk / ALEXANDER BECHER / PAP/EPA

"Ta technologia umożliwi osobie sparaliżowanej korzystanie ze smartfona szybciej, niż ktoś używający kciuka" - obiecywał już w 2016 roku Elon Musk. Miliarder założył wówczas Neuralink. Firma pracuje nad tzw. nowym interfejsem człowiek - maszyna. Dzięki temu możliwe będzie np. kontrolowanie urządzeń elektronicznych za pomocą myśli. Technologia wszczepiania chipów ma pomagać m.in. w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, demencja, czy urazy rdzenia kręgowego. Przedsiębiorstwo ma jeszcze jeden cel - połączenie ludzkości ze sztuczną inteligencją.

Firmie z siedzibą w San Francisko udało się już z powodzeniem wszczepić chipy do mózgu świni Gertrudy, a także makaka Pagera.

Przeczytaj więcej na ten temat: Małpa kontrolująca grę za pomocą umysłu. To nowy wynalazek Elona Muska

Neuralink szuka obecnie dyrektora badań klinicznych, aby przeprowadzić testy swojej technologii na ludziach.

"Jako dyrektor badań klinicznych będziesz ściśle współpracować z najbardziej innowacyjnymi i najlepszymi lekarzami, a także inżynierami, jak również pracować z pierwszymi uczestnikami badań klinicznych Neuralink. Będziesz kierować i pomagać w budowaniu zespołu odpowiedzialnego za badania kliniczne firmy" - czytamy w ogłoszeniu.

Neuralink prowadzi również rekrutację na stanowisko koordynatowa badań klinicznych.

Bezpieczny, niezawodny, pomocny. Nadzieje Elona Muska

Elon Musk w ubiegłym miesiącu przyznał, że w przypadku małp chipy Neuralinka są niezawodne, można je także bezpiecznie usunąć.

Przeprowadzamy wiele testów i po prostu potwierdzamy, że jest to bardzo bezpieczny i niezawodny sprzęt - zapewnił.

Myślę, że dzięki Nauralinkowi mamy szansę przywrócić funkcjonalność ciała komuś z urazem rdzenia kręgowego. Mamy nadzieję, że w 2022 roku będziemy to testowali u pierwszych osób np. sparaliżowanych - dodał.

Chipy mają ładować się bezprzewodowo, być całkowicie niewidoczne i niewyczuwalne. Elon Musk ich działanie porównał do zastępowania wadliwych czy brakujących neuronów obwodami. Przedsiębiorca jest kontekście nowej technologii ostrożnym optymistą. Wierzy, że chipy u ludzi znacznie przyspieszą postęp technologiczny. Jeśli testy wypadną pomyślnie, a opracowywane rozwiązanie uzyska zgodę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) to, jak zapowiedział Musk, mogą być one dostępne do szerokiego użytku już w 2023 roku.