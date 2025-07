Nie możesz się przekonać do regularnej aktywności fizycznej? Masz wrażenie, że niektóre ćwiczenia szybko cię nużą? Masz problem z motywacją do ruchu, choć wiesz, jak ważny jest dla zdrowia? Najnowsze badania brytyjskich naukowców rzucają nowe światło na to, jak nasza osobowość wpływa na wybór aktywności fizycznej i jej efektywność. Okazuje się, że kluczem do sukcesu może być dopasowanie treningu do własnych cech charakteru. Badacze z University College London piszą o tym na łamach prestiżowego czasopisma "Frontiers in Psychology".

Aktywność po posiłku – tak czy nie? Lekarz odpowiada Zespół badawczy pod kierunkiem dr Flaminii Ronca i prof. Paula Burgessa postanowił sprawdzić, w jaki sposób różne typy osobowości wpływają na preferencje treningowe, poziom zaangażowania w ćwiczenia oraz osiągane rezultaty. Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymała ośmiotygodniowy plan treningowy do realizacji w domu, obejmujący jazdę na rowerze oraz ćwiczenia siłowe. Druga - prowadziła dotychczasowy tryb życia, bez dodatkowej aktywności fizycznej. Wszyscy uczestnicy regularnie wypełniali ankiety dotyczące satysfakcji z treningów oraz poziomu odczuwanego stresu. Dodatkowo naukowcy analizowali uczestników pod kątem cech osobowości: ekstrawersji, sumienności, ugodowości, neurotyczności oraz otwartości na nowe doświadczenia. Trening dopasowany do osobowości Nasz mózg jest zaprogramowany w różny sposób, co wpływa na nasze zachowania i interakcje ze światem. Nic więc dziwnego, że osobowość determinuje także naszą reakcję na różne formy aktywności fizycznej - tłumaczy dr Ronca. Badacze zauważyli, że osoby o wysokim poziomie ekstrawersji najlepiej czują się podczas intensywnych treningów w grupie, takich jak sporty zespołowe. Dla nich obecność innych osób i wspólna rywalizacja to dodatkowa motywacja do wysiłku. Osoby o wysokim poziomie neurotyczności preferują treningi w samotności, gdzie mogą skupić się na sobie i uniknąć stresujących relacji społecznych. Co ciekawe, te osoby - choć nie stronią od intensywnych ćwiczeń - potrzebują krótkich przerw na regenerację. Osoby sumienne, jak wynika z badań, ćwiczą regularnie niezależnie od tego, czy dana aktywność sprawia im szczególną przyjemność - ważna jest dla nich konsekwencja w realizacji założonych celów. Natomiast osoby otwarte na nowe doświadczenia chętnie próbują różnych form ruchu, kierując się ciekawością i chęcią poznania czegoś nowego. Jednym z najciekawszych wniosków płynących z tych badań jest czytelny wpływ ćwiczeń na poziom stresu, w zależności od typu osobowości. Przed rozpoczęciem programu treningowego poziom stresu w obu grupach był podobny. Po ośmiu tygodniach okazało się jednak, że osoby o wysokim poziomie neurotyczności odczuły w związku z ćwiczeniami największą ulgę i spadek stresu. To fantastyczna wiadomość, bo pokazuje, że osoby najbardziej podatne na stres mogą szczególnie skorzystać z regularnej aktywności fizycznej - podkreśla dr Ronca.

Nie warto się zniechęcać! Autorzy pracy są zgodni: najważniejsze, by znaleźć taką formę ruchu, która sprawia nam przyjemność. Nie warto się zniechęcać, jeśli pierwszy wybór nie okaże się strzałem w dziesiątkę. To zupełnie normalne, że nie każda sesja treningowa będzie dla nas satysfakcjonująca. Warto próbować różnych aktywności, aż znajdziemy tę, która naprawdę nas wciągnie - radzi dr Ronca. Mamy nadzieję, że jeśli ludzie znajdą aktywności, które lubią, będą chętniej i częściej się im oddawać. W końcu nie musimy namawiać psa na spacer - to my, ludzie, często ignorujemy sygnały wysyłane przez nasze ciało, które domaga się ruchu. A brak aktywności odbija się na naszym samopoczuciu - dodaje prof. Burgess. Naukowcy sugerują: jeśli jesteś ekstrawertykiem postaw na sporty drużynowe, zajęcia fitness w grupie lub taniec. Jeśli jesteś introwertykiem lub osobą z wysokim poziomem neurotyczności spróbuj treningów indywidualnych, takich jak joga, pilates, bieganie czy ćwiczenia w domu. Dla sumiennego perfekcjonisty ważne jest ustalenie harmonogramu i trzymanie się go, regularność to jego mocna strona. Osoby ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia dobrze reagują na eksperymenty, przydają im się poszukiwania nowych sportów, zmiana tras biegowych, czy zapisywanie się na różne zajęcia. Opracowanie: Karol Żak