Firma miliardera Jeffa Bezosa Blue Origin przygotowuje się do pierwszego startu swojej najnowszej, potężnej rakiety New Glenn. Planowany początkowo na piątek rano polskiego czasu start został opóźniony ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w rejonie Atlantyku, gdzie pierwszy stopień rakiety ma podjąć próbę lądowania na pływającej platformie. Trzygodzinne okno startowe otwarło się dziś o godz. 7:00 czasu polskiego.

Rakieta New Glenn na Przylądku Canaveral na Florydzie. 12.01.2025 r. / Paul Hennessy / Anadolu/ABACAPRESS.COM / East News

Pierwszy start nowej rakiety New Glenn to kluczowy moment dla firmy Blue Origin, która opanowała już loty na granicę kosmosu z pomocą rakiety New Shepard, ale nigdy jeszcze nie wystrzeliła niczego na orbitę Ziemi. New Glenn to potężna, licząca sobie blisko 100 metrów dwustopniowa rakieta. Ma być zdolna do wyniesienia na niską orbitę Ziemi około 45 ton ładunku. Ładownia New Glenna jest tak potężna, że byłaby w stanie zmieścić całą rakietę New Shepard.

Celem dzisiejszej misji jest bezpieczne osiągnięcie orbity przez drugi stopień rakiety wraz z ładunkiem, którym tym razem jest eksperymentalna platforma Blue Ring, która w przyszłości będzie służyła do montażu i obsługi komercyjnych ładunków. Blue Ring ma podjąć testy komunikacji z Ziemią, ale nie będzie odłączał się od drugiego stopnia rakiety. Oba nie będą też odzyskiwane.

Przy okazji pierwszego lotu Blue Origin zamierza podjąć próbę lądowania pierwszego stopnia rakiety na pływającym statku-platformie o nazwie Jacklyn (od imienia matki Jeffa Bezosa). Opóźnienie lotu planowanego początkowo na piątek było związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi na Oceanie Atlantyckim, w miejscu, gdzie to lądowanie ma się odbywać. Kierownictwo misji liczy, że lądowanie uda się za pierwszym razem, ale nie wyklucza, że może dojść do niepowodzenia, a nawet rezygnacji z tego etapu misji, jeśli jej przebieg nie będzie optymalny.

New Glenn ma zwiększyć konkurencję na rynku usług kosmicznych, zdominowanym obecnie przez firmę Space X Elona Muska i odciążyć jego flotę rakiet Falcon 9. Udźwig nowej rakiety jest zdecydowanie większy i będzie rywalizować z możliwościami testowanego przez Space X systemu Starship.

Transmisję ze startu rakiety można obejrzeć m.in. na platformie X.