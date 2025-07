25 lipca do kin wejdzie film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Mało, że w obsadzie znaleźli się znani i lubiani aktorzy. Okazuje się, że wraz z nowym dziełem Marvela widzowie otrzymają też możliwość zobaczenia pierwszego zwiastuna trzeciej części serii "Avatar" - filmu "Avatar: Ogień i popiół". Zapowiedź będzie grana wyłącznie w kinach.

Zwiastun nowego "Avatara" już wkrótce. Co zrobić, żeby go zobaczyć? (Zdjęcie ilustracyjne) / PAP/Photoshot

Informację dotyczącą premiery pierwszego zwiastuna filmu "Avatar: Ogień i popiół" podało oficjalne konto serii w mediach społecznościowych. Trailer nie trafi do sieci, podobnie jak miało to miejsce ostatnio w przypadku "The Odyssey" Christophera Nolana i będzie go można zobaczyć wyłącznie przed seansami filmu "Fantastyczna 4" Pierwsze kroki". Te rozpoczynają się w piątek 25 lipca. Do premiery filmu Jamesa Camerona pozostało zaś pięć miesięcy - trafi do kin 19 grudnia.

Nie będzie to pierwsza okazja do zobaczenia zwiastuna trzeciej części "Avatara". Obejrzeli go już w kwietniu goście zamkniętej imprezy dla właścicieli kin - CinemaConu w Las Vegas. Z informacji, jakie przedostały się do opinii publicznej, wiadomo, że Cameron tym razem przedstawi widzom dwa nowe plemiona zamieszkujące Pandorę. Pierwsze z nich to zdobywcy nieba nad filmową planetą, drugie to lud ognia. Według zapowiedzi reżysera, w trzeciej części widzowie odkryją, że Pandorę zamieszkują również mniej przyjazne ludy niż Na’vi.

Akcja trzeciej części kasowej serii rozpocznie się bezpośrednio po wydarzeniach z filmu "Avatar: Istota wody", w którym Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) i ich dzieci dołączyli do zamieszkującego Pandorę ludu wody. Wygląda na to, że w kontynuacji cała rodzina wyruszy w dalszą drogę w poszukiwaniu spokojnego życia, a mierzyć się będzie tym razem nie ze złowieszczą ziemską korporacją, lecz z wrogim miejscowym ludem popiołu.

Razem z ogłoszeniem premiery pierwszego trailera zaprezentowany został również skupiony na jednej z filmowych postaci plakat. Jest nią niejaka Varang, w której rolę wciela się Oona Chaplin (wnuczka Charliego Chaplina). Ma to być główny czarny charakter tej produkcji. Varang to przywódczyni ludu, który przetrwał niewiarygodne trudności. Okrzepła dzięki nim i teraz dla swoich ludzi zrobi wszystko. Nawet jeśli oznacza to, że będzie musiała być zła - opowiadał o tej postaci Cameron.