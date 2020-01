Okrzyk radości wydała ekipa filmu "Boże Ciało", gdy obraz w reż. Jana Komasy otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Film, na którym zarejestrowano moment ogłaszania nominacji dla "Bożego Ciała" pojawił się m.in. na Instagramie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Boże Ciało" to opowieść o dwudziestoletnim Danielu (w tej roli Bartosz Bielenia), który po wyjściu z zakładu poprawczego zostaje omyłkowo wzięty za księdza. W obsadzie znaleźli się także m.in.: Zdzisław Wardejn, Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Do filmu wg scenariusza Mateusza Pacewicza zdjęcia zrealizował Piotr Sobociński Jr. Muzykę skomponowali Evgueni i Sacha Galperine, którzy wcześniej odpowiadali za muzykę m.in. do "Przeszłości" Asghara Farhadiego i "Dzięki Bogu" Francois Ozona.



Obraz Jana Komasy został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. O statuetkę będzie rywalizować z "Krainą miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej (Macedonia), zdobywcą canneńskiej Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho (Korea Południowa), uhonorowanymi w Cannes Nagrodą Specjalną Jury "Nędznikami" Ladja Ly (Francja) oraz "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara (Hiszpania), który przyniósł grającemu w nim główną rolę Antonio Banderasowi nagrodę w Cannes dla najlepszego aktora.

Gala rozdania nagród odbędzie się 9 lutego.