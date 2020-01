Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominowanych do Oscara. Laureatów najbardziej prestiżowych wyróżnień świata filmowego, poznamy 9 lutego. W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz 92.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Najwięcej nominacji do Oscara otrzymał "Joker" w reżyserii Todda Philipsa. To opowieść o najsłynniejszym psychopacie w historii popkultury, granym przez Joaquina Phoenixa.

"Joker" ma szansę na statuetki m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, aktor i scenariusz adaptowany.



Po 10 nominacji mają filmy "Irlandczyk" Martina Scorsese i "1917" Sama Mendesa.

Szansę na Oscara ma polski film - "Boże Ciało" w reż. Jana Komasy. Obraz jest nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy.





ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Boże Ciało" z nominacją do Oscara!

OTO PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH:





FILM

"Irlandczyk"

"Le Mans 66"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu...w Hollywood"

"Parasite"

"Jojo Rabbit"



FILM MIĘDZYNARODOWY

"Boże Ciało"

"Nędznicy"

"Kraina miodu"

"Parasite"

"Ból i blask"

REŻYSER

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Todd Phillips - "Joker"

Sam Mendes - "1917"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Joon-ho Bong - "Parasite"



AKTORKA

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renée Zellweger - "Judy"



AKTOR



Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu...w Hollywood"

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"



AKTOR DRUGOPLANOWY

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"



SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"



ANIMACJA

"Jak wytresować smoka 3"

"Zgubiłam swoje ciało"

"Klaus"

"Praziomek"

"Toy Story 4"



ZDJĘCIA

"Irlandczyk"

"Joker"

"Lighthouse"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"



MUZYKA

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska""1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"



PIOSENKA

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

"(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

"I'm Standing With You" - "Przypływ wiary"

"Into The Unknown" - "Kraina lodu 2"

"Stand Up" - "Harriet"



EFEKTY SPECJALNE

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"



CHARAKTERYZACJA

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Czarownica 2"

"1917"



SCENOGRAFIA

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"



KOSTIUMY

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu w Hollywood"



MONTAŻ

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"



DŹWIĘK

"Ad Astra"

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"



MONTAŻ DŹWIĘKU

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"





DOKUMENT

"Amerykańska fabryka"

"The Cave"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Kraina miodu"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors Window""

"Saria"

"Siostra"



KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"Pokonani przez życie"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"



KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Córka"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"