"Nigdy nie popieraliśmy Hezbollahu"

Zespół Kneecap już wcześniej stanowczo odcinał się od oskarżeń o wspieranie jakichkolwiek organizacji terrorystycznych. Po publikacji kontrowersyjnych nagrań z koncertów, na których słychać było okrzyki "w górę Hamas, w górę Hezbollah", muzycy twierdzili, że fragmenty zostały "celowo wyrwane z kontekstu" i są elementem "kampanii oszczerstw" wymierzonej w nich po ich publicznej krytyce Izraela i Stanów Zjednoczonych za działania w Strefie Gazy.

Warto przypomnieć, że na festiwalu Coachella zespół nawoływał publiczność do skandowania "Free Free Palestine", otwarcie krytykując izraelską kampanię militarną i wspierające ją USA.

Menedżer grupy, Daniel Lambert, powiedział irlandzkiej stacji RTÉ: To wszystko nie ma nic wspólnego z Kneecap... chodzi o powiedzenie młodemu zespołowi, że nie wolno mówić o Palestynie.

Wcześniejsze kontrowersje i przeprosiny

To nie pierwsza kontrowersja z udziałem grupy. W listopadzie 2023 roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym jeden z członków zespołu mówi: Jedyny dobry konserwatysta to martwy konserwatysta. Zabij swojego lokalnego posła.

W ciągu ostatnich lat w Wielkiej Brytanii doszło do dwóch tragicznych zabójstw parlamentarzystów - Jo Cox i Davida Amessa.

Po fali krytyki Kneecap przeprosił rodziny obojga polityków. Mimo to nagranie wróciło do obiegu po głośnym występie grupy na Coachelli, co tylko spotęgowało zainteresowanie medialne i naciski na służby, by wszczęły dochodzenie.