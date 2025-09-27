Część mieszkańców Będzina od wczoraj nie może korzystać z wody z kranu. Powodem jest wykrycie bakterii grupy coli. Obowiązuje zakaz spożywania wody, a mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozów. Decyzja o ewentualnym przywróceniu dostępu do wody pitnej zapadnie po uzyskaniu wyników badań, najprawdopodobniej w poniedziałek.

Zdjęcie ilustracyjne. Mieszkańcy części Będzina nie mogą korzystać z wody z kranu / Shutterstock

Oczekiwanie na wyniki badań

Mieszkańców Będzina wczoraj poinformowano o skażeniu wody. Wówczas Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej przekazał informacje o zakazie spożywania wody dla mieszkańców kilku ulic w związku z wykryciem bakterii grupy coli.

Obowiązujący wciąż zakaz dotyczy:

ul. Niepiekło,

ul. Rzecznej,

ul. Koszelew,

ul. Podskarpie,

ul. Siemońskiej od Żwirki i Wigury do ul. Koszelew,

al. Kołłątaja od ul. Koszelew do ul. Staszica,

ul. Żwirki i Wigury nr 11, 13, 15, 22a, 26a, 28a.



W wymienionych punktach miasta woda może być stosowana wyłącznie do prac porządkowych tj. mycia podłóg i do spłukiwania toalet.



Jak informują służby miejskie, wciąż trzeba czekać na oficjalne wyniki badań próbek pobranych przez sanepid i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dopiero po ich uzyskaniu, najprawdopodobniej w poniedziałek, sanepid podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego przywrócenia możliwości spożywania wody z kranu.

Woda tylko z beczkowozów

Do czasu wydania nowych zaleceń mieszkańcy muszą korzystać z wody dostarczanej przez beczkowozy oraz w baniakach 5-litrowych. MPWiK zapewnia, że woda jest dostępna codziennie od rana do wieczora w wyznaczonych punktach na terenie dzielnic Ksawera i Łagisza. Beczkowozy można znaleźć m.in. na osiedlu Podskarpie (nr 143 i 71), przy ul. Koszelew (nr 21 i 8), ul. Żwirki i Wigury 26a oraz ul. Niepiekło 20.

Spółka przekazała, że pracuje nad przywróceniem jakości wody. "Zintensyfikowano płukanie i czyszczenie sieci wodociągowej, a także kontrolę hydrantów. Dodatkowo pobierane są kolejne próbki do badań, a GPW wdrożyło działania eksploatacyjne i naprawcze. Zlecono również dodatkowe badania jakości wody" - czytamy w komunikacie.

Apel o przestrzeganie zaleceń

W dzielnicach Warpie i Łagisza (z wyłączeniem ul. Niepiekło i Rzeczna) woda może być używana do spożycia wyłącznie po uprzednim przegotowaniu. Problem z wodą mają też mieszkańcy częśći Środuli dzielnicy Sosnowca. Tam także woda jest zdatna do spożycia po przegotowaniu.

Służby miejskie apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów i stosowanie się do obowiązujących zaleceń. Za wszelkie utrudnienia przepraszają i zapewniają, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.