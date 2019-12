Zespół Guns N’ Roses, który w 2016 roku zelektryzował świat wiadomością o swoim historycznym powrocie, ogłosił właśnie daty koncertów w 2020 roku. Będzie to kolejny krok w ich fenomenalnej karierze. Rozpoczynająca się w środę 20 maja w Lizbonie (Portugalia) w Passeio Maritimo De Alges trasa, przeniesie się następnie do innych europejskich miast, gdzie zespół zagra swoje największe przeboje. Guns N’ Roses odwiedzą m.in. Polskę!

/ Guns N' Roses /

Guns N’ Roses powracają do Europy po raz trzeci od rozpoczęcia ich trasy koncertowej Not In This Lifetime w 2016 roku. Zespół zagrał swoje niezliczone przeboje dla ponad 5,5 miliona fanów na całym świecie w trakcie 160 występów na stadionach, arenach, czy podczas festiwali. Same europejskie koncerty w 2017 i 2018 roku niosą za sobą niewyobrażalną ilość fanów, których liczba sięgnęła ponad 1,6 miliona. Trasa Not In This Lifetime, wyprodukowana i wypromowana przez Live Nation, została okrzyknięta trzecią najbardziej dochodową trasą wszech czasów.



Członkowie Fan Club Nightrain będą mieli pierwszy dostęp do biletów za pośrednictwem swojego konta członkowskiego. Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w środę, 18 grudnia o 10:00 na stronie www.LiveNation.pl i www.Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się 16 grudnia o 10.00 i potrwa do 18 grudnia do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 17 grudnia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 18 grudnia do 10.00.

LISTA KONCERTÓW W 2020 ROKU:

Piątek, 31 stycznia, 2020 Miami, Floryda American Airlines Arena (Bud Light Super Bowl Music Festival)

Sobota, 14 marca, 2020 Meksyk, Meksyk Vive Latino Festival

Środa, 18 marca, 2020 San Jose, Kostaryka Estadio Ricardo Saprissa Ayma

Sobota, 21 marca, 2020 Quito, Ekwador Estadio Olimpico Atahualpa

Wtorek, 24 marca, 2020 Lima, Peru Estadio Universidada San Marcos

Piątek, 27 marca, 2020 Santiago, Chile Lollapalooza

Niedziela, 29 marca, 2020 Buenos Aires, Argentyna Lollapalooza

Piątek, 3 kwietnia, 2020 Sao Paulo, Brazylia Lollapalooza

Niedziela, 5 kwietnia, 2020 Bogota, Kolumbia Estereo Picnic

Środa, 20 maja, 2020 Lizbona, Portugalia Passeio Maritimo De Algés

Sobota, 23 maja, 2020 Sewilla, Hiszpania Estadio Benito Villamarin

Wtorek, 26 maja, 2020 Monachium, Niemcy Olympiastadion

Piątek, 29 maja, 2020 Londyn, Wielka Brytania Tottenham Hotspur Stadium

Wtorek, 2 czerwca, 2020 Hamburg, Niemcy Volksparkstadion

Sobota, 6 czerwca, 2020 Solvesborg, Szwecja Sweden Rock Festival

Wtorek, 9 czerwca, 2020 Wiedeń, Austria Ernst Happel Stadium

Piątek, 12 czerwca, 2020 Florencja, Włochy Firenze Rocks (Festiwal)

Niedziela, 14 czerwca, 2020 Berno, Szwajcaria Stade de Suisse

Środa, 17 czerwca, 2020 Warszawa, Polska PGE Narodowy

Piątek, 19 czerwca, 2020 Praga, Czechy Letnany Airport

Niedziela, 21 czerwca, 2020 Landgraaf, Holandia Pinkpop (Festiwal)

Sobota, 27czerwca, 2020 Dublin, Irlandia Marlay Park Concert Series

O Guns N’ Roses



Począwszy od założenia grupy w 1985 roku, Guns N’ Roses dali się poznać rockowej scenie Los Angeles jako charyzmatyczny zespół nie do zatrzymania. Ich siłę dało się zauważyć w debiutanckim albumie Appetite for Destruction, wydanym w 1987 roku, który zafascynował cały świat i uzyskał status najlepiej sprzedającego się amerykańskiego debiutu w historii z 30 milionami sprzedanych płyt na całym świecie.

W 1991 roku, siedmiokrotnie platynowe Use Your Illusion I i Use Your Illusion II, zaraz po wydaniu, wspięły się na pierwsze dwa miejsca listy Billboard Top 200. W poprzedniej dekadzie, po wydaniu świetnie przyjętego przez krytyków albumu Chinese Democracy (nagrodzony przez RIAA platynową płytą) w 2008 roku, Guns N’ Roses występowali na wielu wyprzedanych koncertach i festiwalach. 6 studyjnych albumów później, zespół jest jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup w historii muzyki, wyznaczając tym samym standardy występów przed publicznością na całym świecie.

Od powrotu w 2016 roku, Guns N’ Roses sprzedali ponad 5 milionów biletów w ramach trasy Not In This Lifetime. W skład zespołu wchodzą: Axl Rose (wokal, pianino), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (keyboard).

O Live Nation Entertainment:

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) jest wiodącą na świecie firmą w zakresie rozrywki "na żywo", składającą się z trzech spółek - liderów na rynku: Ticketmaster, Live Nation Concerts i Live Nation Media & Sponsorship.

Aby uzyskać dodatkowe informacje wejdź na www.livenationentertainment.com.

