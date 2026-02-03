Reżyser kultowych "Nocy i dni", Jerzy Antczak, trafił do szpitala. Informację przekazał jego syn. "Tata upadł i jest w szpitalu" - napisał w poście na Facebooku. W październiku 2024 roku Antczak pożegnał swoją żonę - wybitną aktorkę, Jadwigę Barańską.

Jerzy Antczak jest w szpitalu / Rafał Guz / PAP

Niespodziewane informacje o stanie zdrowia Jerzego Antczaka

Reżyser "Nocy i dni", Jerzy Antczak, znalazł się w szpitalu. O zdarzeniu poinformował jego syn, Mikołaj Antczak, za pośrednictwem oficjalnego profilu reżysera na Facebooku. W krótkim, ale wymownym wpisie napisał: "Tato upadł i jest w szpitalu".

W zaledwie kilka chwil pod postem pojawiły się setki komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Jerzy Antczak - twórca nieustannie aktywny

Jerzy Antczak w grudniu 2025 roku świętował swoje 96. urodziny. Niedawno rozpoczął pracę nad książką "Jak ja ją kochałem", która ma być swoistym hołdem dla jego żony, Jadwigi Barańskiej. Para spędziła razem niemal siedemdziesiąt lat.

Jadwiga Barańska, niezapomniana odtwórczyni roli Barbary Niechcic w "Nocach i dniach", zmarła 24 października 2024 roku w Los Angeles. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla Jerzego Antczaka, który postanowił uczcić pamięć ukochanej żony poprzez literackie wspomnienie.

"Noce i dnie" - dziedzictwo Jerzego Antczaka

Dzieło życia Jerzego Antczaka, czyli ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie", do dziś uznawane jest za jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina. Produkcja ta nie tylko zachwyciła widzów w kraju, ale i zdobyła uznanie na świecie. Postać Barbary Niechcic, wykreowana przez Jadwigę Barańską, przeszła do legendy, a Jerzy Antczak na zawsze zapisał się w sercach widzów jako mistrz filmowej narracji.