W sieci pojawił się nowy, półminutowy spot reklamowy, w których zobaczymy nowe sceny z nadchodzącego filmu o przygodach Jamesa Bonda.

Wytwórnia MGM wyemitowała zupełnie nowy spot reklamowy nadchodzącego Jamesa Bonda podczas NBA All-Star Game. Filmik trafił już do sieci.



"Nie czas umierać" ma być ostatnim filmem, w którym w rolę Jamesa Bonda wcieli się Daniel Craig. Obraz trafi do polskich kin 3 kwietnia.

W obsadzie 25. części serii pojawią m.in. Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a także Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek. Reżyserem jest Cary Joji Fukunaga. Za zdjęcia odpowiada Linus Sandgren.

W piątek pojawił się oczekiwany przez fanów Jamesa Bonda utwór przewodni do filmu "Nie czas umierać". Piosenkę "No Time To Die" wykonała młodziutka wokalistka Billie Eilish.



O czym opowiada film "Nie czas umierać"?

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.