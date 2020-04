Polskie odpowiedniki Złotych Malin - rozdane. Poznaliśmy laureatów Węży, nagród dla najgorszych rodzimych produkcji filmowych. W tym roku najwięcej statuetek powędrowało do komedii "Futro z misia" w reż. Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego.

Aktor Michał Milowicz podczas uroczystej premiery filmu „Futro z misia” / Leszek Szymański / PAP

Węże przyznała już po raz 9. Popkulturalna Akademia Wszystkiego.



Sensacyjna komedia "Futro z misia" miała aż siedem nominacji - ostatecznie obraz zwyciężył w czterech kategoriach: najgorszy film, reżysera, scenariusz oraz duet.

Dwie statuetki otrzymali twórcy filmu "Diablo. Wyścigu o wszystko" - za występ poniżej talentu Cezarego Pazury i rolę Mikołaja Roznerskiego.





"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", który miał najwięcej, bo aż 11 nominacji, został wyróżniony tylko w jednej kategorii - najgorszy sequel, prequel lub remake.

Akademia "wyróźnła" też "Politykę" (reż. Patryka Vega) za najbardziej żenującą scenę oraz film "Jak poślubić milionera" za najgorszą rolę żeńską - Małgorzaty Foremniak.



Statuetką za najgorszy przekład tytułu filmu zagranicznego nagrodzona film "Impostor".



PONIŻEJ PEŁNA LISTA LAUREATÓW:



WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU" - Futro z misia"



NAJGORSZA REŻYSERIA - Kacper Anuszewski, Michał Milowicz - "Futro z misia"



NAJGORSZY SCENARIUSZ - Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski - "Futro z misia"



NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE - "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3"



NAJGORSZA ROLA MĘSKA Mikołaj Roznerski - "Diablo. Wyścig o wszystko"



NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA - Małgorzata Foremniak - "Jak poślubić milionera?"



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU - Cezary Pazura - "Diablo. Wyścig o wszystko"



NAJGORSZY DUET NA EKRANIE - Michał Milowicz i Przemysław Sadowski - "Futro z misia"



NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA - "Polityka"



NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY - Mateusz Ziółko i Tabb "Legiony" - "Legiony"



NAJGORSZY PLAKAT - "Serce do walki"



NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO"Impostor" - org. "The Hole in the Ground"