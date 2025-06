Odeszła Valerie Mahaffey, zdobywczyni nagrody Emmy, znana przede wszystkim z roli Almy Hodge z serialu „Gotowe na wszystko”, a także takich produkcji jak „Sully” czy „Big Sky”. Aktorka zmarła w wieku 71 lat, po krótkiej walce z rakiem. O śmierci gwiazdy poinformowała rodzina.

Valerie Mahaffey w 2019 roku / Birdie Thompson / PAP/EPA

"Straciłem miłość mojego życia, a Ameryka jedną z najbardziej uroczych aktorek" - przekazał Joseph Kell, mąż aktorki. Córka aktorki Alice także, podzieliła się swoim smutkiem. "Nie mam teraz słów. Rak jest okropny. Będę szukać cię we wszystkich wesołych momentach życia. Wiem, że tam będziesz" - napisała na Facebooku.

Valerie Mahaffey zdobyła uznanie krytyków i widzów dzięki swojemu talentowi aktorskiemu. W 1992 roku gwiazda otrzymała nagrodę Emmy dla Najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym za rolę Eve w amerykańskiej czarnej komedii "Przystanek Alaska".

Mahaffey urodziła się na Sumatrze w Indonezji, jako nastolatka przeprowadziła się do Teksasu. Swoją pierwszą rolę filmową zagrała w 1977 roku w filmie "Tell Me My Name". Przez pięć dekad swojej kariery pojawiła się w dziesiątkach seriali telewizyjnych, w tym w medycznym dramacie "The Doctors", dystopijnym "Człowiek z Wysokiego Zamku" oraz muzycznym "Glee".

W "Gotowych na wszystko" wcieliła się w pamiętną rolę Almy Hodge, manipulującej byłej żony Orsona Hodge'a, gdzie wystąpiła w ośmiu odcinkach.

Oprócz telewizji, Mahaffey miała na swoim koncie także role filmowe, m.in. w "Sully" i "Niepokonany Seabiscuit". Jej ostatnia znacząca rola to Madame Reynard w filmie "Francuskie wyjście" z 2020 roku, za którą została nominowana do Independent Spirit Award.