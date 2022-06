Sąd w stolicy Francji skazał w czwartek osiem osób na kary od kilku miesięcy do czterech lat pozbawienia wolności za kradzież drzwi z paryskiego klubu Bataclan z pracą Banksy'ego. Skradzione w 2019 roku dzieło sztuki było poświęcone 90 ofiarom zamachu terrorystycznego na klub w 2015 roku.

Obraz Banksy'ego został skradziony z klubu Bataclan / ANSA / PAP/EPA

Umieszczona na drzwiach pożarowych klubu praca powstała w czerwcu 2018 roku; przedstawia kobietę w żałobie. Drzwi, na których powstało malowidło, skradziono nocą z 25 na 26 styczniu 2019 roku. Na początku czerwca 2020 roku odnalezione je ukryte na terenie gospodarstwa agroturystycznego we włoskim regionie Abruzja i przewieziono z powrotem do Francji.

Trzech spośród ośmiu skazanych mężczyzn brało bezpośrednio udział w kradzieży. Pozostali zostali uznani za winnych przechowywania skradzionego przedmiotu.

Mężczyźni, którzy dokonali kradzieży przyznali się do winy, ale nie wyjawili, czy działali na czyjeś zlecenie - relacjonuje agencja Reutera. Dodaje, że ich obrońcy przedstawiali sprawę jako przestępstwo dokonane przez drobnych złodziejaszków, którzy nie zdawali sobie sprawy z wartości skradzionego przedmiotu.

Ataki terrorystyczne w Paryżu

Klub Bataclan został zaatakowany podczas koncertu rockowego 13 listopada 2015 roku. Był to jeden z serii skoordynowanych ataków dżihadystycznych terrorystów w Paryżu i okolicach, w których zginęło 130 osób. Najwięcej z nich - 90 - w klubie Bataclan, gdzie napastnicy strzelali do tłumu zgromadzonego na koncercie, a następnie wzięli zakładników. Po rozpoczęciu operacji policyjnej dwaj terroryści wysadzili się w powietrze, a trzeci został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa.

Banksy, nieujawniający swojej prawdziwej tożsamości brytyjski artysta, pozostaje najsłynniejszym przedstawicielem street artu. Jego prace pojawiają się zazwyczaj w istotnych społecznie miejscach, są często komentarzem do sytuacji polityczno-społecznej i odnoszą się do kontrowersyjnych wydarzeń. Dzieła Bansky'ego stały się z czasem cennymi nabytkami dla kolekcjonerów sztuki i trafiły do zbiorów najsłynniejszych muzeów świata.