Kraków już niedługo stanie się stolicą kina niezależnego. Podczas 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, który odbędzie się w dniach 25 kwietnia - 4 maja 2025 roku, widzowie będą mieli okazję zanurzyć się w świat wyjątkowych produkcji. Wśród nich znajdą się filmy prezentowane w ramach dwóch sekcji specjalnych: "Tylko spokojnie" i "Chłopackie sprawy”.

/ materiały prasowe /

W poszukiwaniu spokoju

Sekcja "Tylko spokojnie" zaprasza na filmową podróż, w której bohaterowie szukają chwili wytchnienia i bezpieczeństwa. To przestrzeń, gdzie można stanąć twarzą w twarz ze swoimi lękami, a emocje oscylują między łzami a śmiechem. Wśród prezentowanych tytułów znajdziemy dzieła takich twórców jak Josef Hader, Eric Lamhene oraz Quentin Dupieux, którzy w niebanalny sposób opowiadają o zmaganiach z codziennością.

"Andrea Gets a Divorce" - tragikomedia życia codziennego

Josef Hader w swoim filmie "Andrea Gets a Divorce" przedstawia historię kobiety, która zmaga się z nieszczęśliwym małżeństwem i pracą w policji. Nieoczekiwana kolizja i seria zaskakujących wydarzeń prowadzą do głębokiego portretu społeczności wiejskiej, gdzie powaga przeplata się z humorem.

"Bez tchu" - droga do nowego życia

Eric Lamhene w "Bez tchu" skupia się na temacie przemocy domowej. Główna bohaterka, Gloria, trafia do schroniska dla kobiet, gdzie stopniowo uczy się otwierać na innych i walczyć o siebie. Film to mocna opowieść o sile kobiet gotowych na nowy początek.

"Drugi akt" - satyra na branżę filmową

Quentin Dupieux w "Drugim akcie" bierze na warsztat branżę filmową, nie szczędząc nikomu krytyki. Jego film to mieszanka absurdalnego humoru, surrealizmu i oryginalnej wizji, która już zdążyła zyskać uznanie, będąc filmem otwarcia festiwalu w Cannes.

"Chłopackie sprawy" w nowym świetle

Sekcja "Chłopackie sprawy" to z kolei spojrzenie na męskość z perspektywy młodych bohaterów uczących się wyrażać swoje uczucia. Filmy Marcelo Caetano, Antoine’a Chevrollier’a i Giovanni’ego Tortoriciego pokazują chłopaków w sytuacjach, które zmuszają ich do przewartościowania dotychczasowych przekonań.

"Baby" - dojrzewanie w Sao Paulo

Marcelo Caetano w "Baby" opowiada o Wellingtonie, który po wyjściu z poprawczaka próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. Film to wnikliwe spojrzenie na trudności dojrzewania, złożoność tożsamości i poszukiwanie akceptacji.

"Block Pass" - inicjacyjna podróż

Antoine Chevrollier w "Block Pass" przedstawia historię dwóch przyjaciół zafascynowanych motocrossem, którzy stają przed trudnymi wyborami życiowymi. Film to opowieść o dorastaniu, marzeniach i konfrontacji z rzeczywistością.

"Nineteen" - poszukiwanie siebie

Giovanni Tortorici w "Nineteen" skupia się na losach Leonardo, który wyjeżdża z Palermo do Londynu, a później do Sieny i Turynu, szukając swojego miejsca na świecie. To film o poszukiwaniu tożsamości, męskości i sensu życia.

18. edycja Mastercard OFF CAMERA to nie tylko okazja do zobaczenia wyjątkowych filmów, ale również do spotkań z twórcami i udziału w dyskusjach o kinie. Kraków na dziewięć dni stanie się miejscem, gdzie niezależne kino pokazuje swoje najciekawsze oblicza.

Pierwsza pula karnetów PASS 10 została wyprzedana, a w sprzedaży zostały ostatnie karnety PASS OPEN. Druga pula karnetów w sprzedaży od 4 marca 2025. Więcej informacji na www.offcamera.pl.