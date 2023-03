We włoskim Bari powstanie kilka scen powietrznych. Zaplanowano m.in spektakularne lądowanie, prawdopodobnie na lotniskowcu. To ewolucje w stylu Ethana Hunta. Tom Cruise pojawił się m.in na lotnisku w Bari, wsiadł do jednego z trzech wojskowych śmigłowców, które biorą udział w filmie. Tom Cruise na czas trwania prac przy filmie zatrzymał się w jednym z nadmorskich hoteli. Jest tu wszystko, czego potrzeba wielkiej kinematografii - podkreślają władze Apulii, które udostępniły Amerykanom.

12 lipca 2023 do kin ma wejść siódma cześć "Mission: Impossible" zatytułowana "Dead Reckoning Part One". Tom Cruise jest znany z tego, że rzadko korzysta z pomocy kaskaderów. W czasie przygotowań do siódmej odsłony MI sieć obiegło zdjęcie, na którym widać, jak Tom Cruise wypada z kokpitu samolotu z II wojny światowej i wisi na jego skrzydle.