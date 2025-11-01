Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych w świecie halloweenowych przebieranek. Coroczna impreza w Nowym Jorku przyciągnęła tłumy gwiazd, które prześcigały się w pomysłowości i oryginalności kostiumów. Wśród gości nie zabrakło największych nazwisk ze świata show-biznesu, a sama gospodyni zaskoczyła wszystkich absolutnie przerażającą stylizacją Meduzy.

Heidi Klum nie ma sobie równych, jeśli chodzi o przebrania / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Niemiecka modelka Heidi Klum, znana z ekstrawaganckich i dopracowanych w najmniejszym szczególe kostiumów, w tym roku wcieliła się w postać Meduzy. Jej zielony, pełen detali strój z ruchomymi wężami na głowie i upiornym makijażem powstał przy współpracy z oscarowym charakteryzatorem Mike’em Marino i zespołem ponad 35 osób. Klum, jak co roku, była jedną z ostatnich osób, które pojawiły się na imprezie, ale jej wejście przyciągnęło uwagę wszystkich fotoreporterów.

Na imprezie nie zabrakło innych znanych postaci. Mąż Heidi, Tom Kaulitz, pojawił się jako ofiara Meduzy - zamieniony w kamień wojownik. Rapper Ice-T i jego żona Coco Austin postawili na mroczne klimaty, a YouTuber James Charles zaskoczył wszystkich, niosąc własną głowę niczym "jeździec bez głowy".

Darren Criss, gwiazda serialu "Glee", przebrał się za Shreka, a jego żona Mia Swier za Kota w Butach. Olimpijka Ilona Maher zachwyciła jako żywa Barbie, a Demi Lovato rozbawiła publiczność, odtwarzając własny internetowy mem "Poot Lovato".