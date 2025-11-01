Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych w świecie halloweenowych przebieranek. Coroczna impreza w Nowym Jorku przyciągnęła tłumy gwiazd, które prześcigały się w pomysłowości i oryginalności kostiumów. Wśród gości nie zabrakło największych nazwisk ze świata show-biznesu, a sama gospodyni zaskoczyła wszystkich absolutnie przerażającą stylizacją Meduzy.

Niemiecka modelka Heidi Klum, znana z ekstrawaganckich i dopracowanych w najmniejszym szczególe kostiumów, w tym roku wcieliła się w postać Meduzy. Jej zielony, pełen detali strój z ruchomymi wężami na głowie i upiornym makijażem powstał przy współpracy z oscarowym charakteryzatorem Mike’em Marino i zespołem ponad 35 osób. Klum, jak co roku, była jedną z ostatnich osób, które pojawiły się na imprezie, ale jej wejście przyciągnęło uwagę wszystkich fotoreporterów.

Na imprezie nie zabrakło innych znanych postaci. Mąż Heidi, Tom Kaulitz, pojawił się jako ofiara Meduzy - zamieniony w kamień wojownik. Rapper Ice-T i jego żona Coco Austin postawili na mroczne klimaty, a YouTuber James Charles zaskoczył wszystkich, niosąc własną głowę niczym "jeździec bez głowy".

Darren Criss, gwiazda serialu "Glee", przebrał się za Shreka, a jego żona Mia Swier za Kota w Butach. Olimpijka Ilona Maher zachwyciła jako żywa Barbie, a Demi Lovato rozbawiła publiczność, odtwarzając własny internetowy mem "Poot Lovato".

Kontrowersje i kreatywność

Nie wszystkie kostiumy spotkały się z entuzjazmem. Modelka Julia Fox wywołała kontrowersje, przebierając się za zakrwawioną Jackie Kennedy. Z kolei Megan Thee Stallion postawiła na postać z mangi "Jujutsu Kaisen", a Paris Hilton odtworzyła kultowy wygląd Britney Spears z teledysku "Oops!... I Did It Again".

Wśród innych oryginalnych stylizacji znalazły się m.in. Lizzo jako mozzarella stick, Ed Sheeran jako klaun Pennywise oraz Kourtney Kardashian Barker jako Panna Młoda Frankensteina.

Halloweenowe szaleństwo nie tylko w Hollywood

Impreza Heidi Klum to nie jedyne miejsce, gdzie gwiazdy świętowały Halloween. W Stanach Zjednoczonych przebierali się także politycy - prezydent Donald Trump zorganizował własną imprezę na Florydzie, a wiceprezydent JD Vance zażartował ze swojego wizerunku w internecie.

Halloween 2025 po raz kolejny udowodniło, że kreatywność i poczucie humoru gwiazd nie znają granic, a impreza Heidi Klum pozostaje najważniejszym punktem na mapie celebryckich wydarzeń tej nocy.