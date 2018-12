Film "Vice", czyli kinowa odpowiedź na "House of Cards", miał premierę w Beverly Hills. Opowiada o tajnikach politycznej kariery Dicka Cheneya, wiceprezydenta za czasów George’a W. Busha. Grający Cheneya Christian Bale bardzo się zmienił do roli, przytył 20 kilogramów, bo ponoć pożerał dużo ciastek. George'a W. Busha gra Sam Rockwell. 25 grudnia film wejdzie do kin w USA, w polskich kinach pojawi się 11 stycznia.

