​Do końca miesiąc trwać będzie Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich. W akcji po raz pierwszy udział weźmie aż osiem placówek. Są wśród nich Zamki Królewskie na Wawelu, w Warszawie, w Sandomierzu i w Poznaniu, jest Muzeum Zamkowe w Malborku czy Zamek Żupny w Wieliczce.

Zamek Królewski w Warszawie / Shutterstock

W Zamku Królewskim w Warszawie w ramach akcji "Darmowy listopad" możliwe jest bezpłatne zwiedzanie Trasy Królewskiej, a także znajdujących się na niej wystaw czasowych i ekspozycji stałej w pałacu Pod Blachą. Jak obiecują organizatorzy będzie można zobaczyć apartamenty króla Stanisława Augusta - Wielki, na który składają się sale reprezentacyjne oraz Królewski, czyli pomieszczenia mieszkalne monarchy. Zwiedzający obejrzą również Salę Senatorską, w której uchwalona została Konstytucja 3 Maja, a także Pokoje Królewiczowskie z dziełami Jana Matejki. Chodzi o najsłynniejsze obrazy wielkoformatowe, wśród nich dzieło "Konstytucja 3 maja 1791 roku". Zamek Królewski w Warszawie w ramach akcji Darmowy Listopad pokaże też wystawy czasowe, m.in "Chopin. Salon romantyczny" czy "Skarby Stanisława Augusta. Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego". Będzie też oferta edukacyjna, czyli 200 bezpłatnych lekcji muzealnych

Zamek Żupny w Wieliczce uczestniczy w projekcie po raz pierwszy. Jak czytamy na stronie obiektu "wnętrza zamku kryją nie tylko piękne komaty i urokliwe piwnice ale są także miejscem wystaw czasowych i stałych, w tym zaliczanej do najcenniejszych na świecie kolekcji solniczek. Zamek znajduje się zaledwie 5 minut spaceru od Kopalni Soli".

Zamek Królewski na Wawelu / Shutterstock

Zamek Królewski na Wawelu przez cały listopad proponuje bezpłatne zwiedzani ekspozycji stałych z oprowadzaniem przewodnika. Zwiedzający mogą zajrzeć m.in. do "Zbrojowni" czy do sekcji "Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie". Jej najbardziej istotną część stanowią trofea i pamiątki związane z odsieczą wiedeńską. Z kolei w "Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich" są utkane na zamówienie Zygmunta Augusta arrasy o tematyce biblijnej. W ramach akcji Darmowy Listopad można oglądać też "Wawel Odzyskany" i "Wawel Zaginiony". Zamek przygotował też bezpłatne lekcje muzealne stacjonarne i online.

Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu również proponuje zwiedzania za darmo wystaw stałych. "Sandomierskie dziedzictwo" to wystawa pokazująca zabytki związane z historią miasta, a wystawa etnograficzna "Dawna wieś sandomierska" prezentuje wybrane aspekty kultury ludowej. Dla zwiedzających dostępne są również bezpłatnie wystawy czasowe, wśród nich "Droga do wolności - Sandomierz 80-89".

Darmowy Listopad to akcja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Rezydencje królewskie (Zamek Królewski w Warszawie Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Pałac Króla Jana III w Wilanowie, Zamek w Malborku, Zamek Królewski w Sandomierzu, Zamek Żupny w Wieliczce oraz Zamek Królewski w Poznaniu) przygotowały darmowe bilety na wystawy stałe i czasowe oraz specjalne wydarzenia - spotkania, wykłady, konferencje, warsztaty i oprowadzania. Akcja potrwa do końca listopada.