W lesie na granicy Świerklańca i Nowego Chechła znajduje się stary, zapomniany cmentarz ewangelicki. Choć dziś to zaledwie rozgrabione przez złodziei ruiny, miejsce to skrywa niezwykłą historię ludzi, którzy zbudowali przemysłową potęgę Śląska.







Leśny cmentarz powstał prawdopodobnie z inspiracji angielskimi parkami na zlecenie Guido Henckel von Donnersmarcka. Ten baron, hrabia cesarstwa, pruski książę, tytularny pan Tarnowskich Gór, 13. wolny pan stanowy Bytomia i magnat przemysłowy wydatnie przyczynił się do budowy ekonomicznej siły Śląska.

Ród Donnersmarcków na Śląsku był właścicielem licznych hut, kopalni i różnych zakładów produkcyjnych. Ale także zamków i pięknych posiadłości. W lesie niedaleko ich siedziby, Małego Wersalu, powstał także cmentarz. Byli tam chowani ważni urzędnicy związani magnatami czy ich służba (ewangelickiego wyznania).



Fotokopia zdjęcia leśnego cmentarza ewangelickiego w Świerklańcu ze zbiorów Zbigniewa Banasia / Materiał udostępniony / RMF24

Kiedy przyszła wojna Donnersmarckowie zostali zmuszeni do opuszczenia Świerklańca, a to czego nie zdołali ze sobą zabrać, zostało rozkradzione i zniszczone. Zamki spłonęły, zostały wyburzone lub rozebrane. Cenne wnętrza lub fragmenty murów posłużyły do odbudowy innych obiektów, a różne przedmioty codziennego użytku do dziś można kupić od różnych sprzedawców, zapewniających o ich autentyczności. Równie smutny los spotkał leśny cmentarz, z którego niewiele przetrwało do dziś. Mury zostały rozebrane, podobnie jak kaplice. Płyty nagrobne ukradziono, a groby rozkopano w poszukiwaniu kosztowności. Cmentarz zarósł niemal zupełnie i ktoś, kto nie wiedziałby o jego istnieniu mógłby przypadkiem, chodząc po lesie, wpaść do jednego z grobów.



Jak wygląda to miejsce dzisiaj? Z kamerą odwiedziła je dziennikarka RMF FM Karolina Michalik. Zobaczcie wideoreportaż z tego miejsca:



O historii zapomnianego cmentarza Donnersmarcków (jak nazywają go miejscowi), opowiedział naszej dziennikarce Ferdynand Skiba, który od lat zbiera i spisuje wspomnienia mieszkańców Świerklańca i okolic o tym miejscu. To on postarał się o zgodę i własnoręcznie kilka lat temu ustawił w tym miejscu krzyż oraz tablicę informacyjną.



Cytat Postawiłem tutaj krzyż i tablicę pamiątkową, bo serce mnie bardzo bolało. Nie mogłem patrzeć na dewastację poświęconego miejsca. Wiedziałem, że to jest stary, poniemiecki cmentarz ewangelicki, ale wszyscy jesteśmy chrześcijanami i nie wolno nam, nie ważne kto jest jakiej wiary, nie wolno nam deptać pamięci zmarłych ludzi. A tam był i jest obraz wielkiej dewastacji. Ferdynand Skiba

Posłuchajcie całej rozmowy o zapomnianym cmentarzu - kiedy powstał? Kto był tam chowany? Dlaczego popadł w ruinę? Jakie legendy wiążą się z tym miejscem? Czy to możliwe, że szczątki przedstawicieli rodu Donnersmarcków po wojnie zostały tu przeniesione?



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa z Ferdynandem Skibą - mieszkaniecem Świerklańca, który od lat walczy o zachowanie pamieci o starym cmentarzu

Cytat Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, z tego co przechodziło z ust do ust, z tych informacji, które zebrałem w ciągu wielu lat wynika, że na tym leśnym cmentarzu w Świerklańcu są pochowani nie tylko urzędnicy Donnesmarcków, ale i szczątki tych najważniejszych, którzy budowali potęgę Śląska. Ferdynand Skiba

Cytat To jest zdjęcie z pochówku księżniczki Katarzyny Slepcow - widzimy karawan konny i kondukt pogrzebowy. Pierwszego konia prowadził Pan o inicjałach F.B. Ferdynand Skiba

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Ferdynanda Skiby / Zdjęcie udostępnione / RMF24.pl

Cytat To zdjęcie administracji pracującej w starym zamku w Świerklańcu. Zapewne większość widocznych tutaj ludzi pochowana jest na cmentarzu w lesie. Ferdynand Skiba

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Ferdynanda Skiby / Zdjęcie udostępnione / RMF24

Cytat Wspominałem, że na cmentarzu w lesie leży miedzy innymi niejaki Vogel czyli zarządca zajmujący się lasami i leśniczymi - zapewne jest widoczny na tym zdjęciu. Ono zostało wykonane w rocznicę urodzin syna Gwidona, w parku przy kamieniu, przy Pałacu Kawalera. To jest ta cała służba, leśniczy zarządzający lasami. Zapewne oni wszyscy też są pochowani na leśnym cmentarzu w Świerklańcu. Ferdynand Skiba

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Ferdynanda Skiby / Zdjęcie udostępnione / RMF24.pl

Cytat Na tym zdjęciu widoczny jest pierwszy odpust, po tym jak kościółek w parku w Świerklańcu po raz drugi został przejęty przez parafię katolicką. To jest sierpień 1982 roku. Proszę zobaczyć jakie było zainteresowanie, jakie tłumy przyszły tego dnia.

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Ferdynanda Skiby / Zdjęcie udostępnione / RMF24.pl

Wiedzę o tym zapomnianym miejscu od lat zbiera także Zbigniew Banaś - przewodnik wycieczek po parku w Świerklańcu współpracujący ze stowarzyszeniem Wrazidlok oraz kolekcjoner, który swoimi odkryciami i zdjęciami chętnie dzieli się w internecie. Naszej dziennikarce opowiedział nie tylko o leśnym cmentarzu, ale i o samym rodzie Donnesmarcków i pięknych zamkach w których mieszkali. Kto podpalił Mały Wersal? Dlaczego wspomnienia o magnatach przemysłowych były po wojnie niszczone? Kto przejął ich majątek? Kto wykorzystał legendę białej damy? To wszystko w podcaście poniżej:



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa ze Zbigniewem Banasiem - kolekcjonerem i przewodnikiem wycieczek po parku w Świerklańcu

Jeden z otwartych i sprofanowanych grobów / Karolina Michalik / RMF24.pl

Wszystkie płyty nagrobne i tablice zostały ukradzione. Zostały jedynie kamienne podstawy grobów. / Karolina Michalik / RMF24.pl

Zapomniane groby dziś porasta gęsty mech / Karolina Michalik / RMF24.pl

Jedna z wielu pustych podstaw tablicy nagrobnej / Karolina Michalik / RMF24.pl

Fragmenty muru wewnętrzego cmentarza otaczającego środkową kwaterę / Karolina Michalik

Przewrócony głaz nagrobny / Karolina Michalik

Fragmenty muru wewnętrznego przy wejściu do środkowej kwatery cmentarza / Karolina Michalik / RMF24.pl

Jedyny na całym cmentarzu nagrobek z całą, czytelną inskrypcją: Anton Voigl geboren 14 October 1812 gestorben 13 April 1884 / Karolina Michalik / RMF24.pl

Jedyna płyta nagrobna w centralnej części cmentarza, która przetrwała do dziś. / Karolina Michalik / RMF24.pl