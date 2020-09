Aktor Robert Pattinson jest zakażony koronawirusem. Wytwórnia Warner Bros. zdecydowała o wstrzymaniu zdjęć do filmu "The Batman", w którym gwiazdor wciela się w tytułową rolę.

Robert Pattison / SCHROEWIG/Eva Oertwig / PAP/DPA

W oficjalnym komunikacie wytwórni czytamy, że test na koronawirusa dał wyniki pozytywny u jednego z członków ekipy "The Batman". Dodano, że przebywa on na kwarantannie, a prace nad filmem zostały wstrzymane.

Okazało się, że koronawirusa zdiagnozowano u Roberta Pattinsona - znanego m.in. z trylogii "Zmierzch" oraz "Lighthouse". Aktor gra w filmie "The Batman" głównego bohatera.



Reżyserem filmu jest Matt Reeves, który - jak podaje Onet - przed wybuchem pandemii zdążył nakręcić w ciągu siedmiu tygodni pracy około 25 proc. materiału. Szacuje się, że do ukończenia filmu potrzeba około trzech miesięcy zdjęć.



"The Batman" ma trafić do kin 1 października 2021 roku.