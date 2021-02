Przekupka krakowska zostanie uwieczniona w formie rzeźby. Muzeum Krakowa ogłosiło właśnie konkurs na projekt figury. Obiekt ma jeszcze we wrześniu tego roku stanąć na fasadzie Pałacu Krzysztofory - informuje serwis Urzędu Miasta Krakowa.

Kraków / Pixabay

Muzeum Krakowa postanowiło oddać hołd krakowskim przekupkom i postawić im rzeźbę na fasadzie swej siedziby, w pobliżu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej, niedaleko pl. Szczepańskiego.

W przeszłości na placu Szczepańskim stały kościoły św. Szczepana i św. Macieja. Na początku XIX w. zostały zburzone, a plac do lat 50. XX w. był krakowskim warzywniakiem.



Krakowianie kupowali na nim marchewkę na rosół, pasternak, pomidory. Wszystko to pochodziło z Czarnej Wsi i Łobzowa, gdzie ziemia rodziła fantastyczne jarzyny - opisuje dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski, cytowany na stronie internetowej placówki.



Warzywami handlowały przekupki, które kupowały warzywa od rolników, a na placu je "przekupowały", czyli sprzedawały drożej.



Zawód był właściwie w 100 procentach sfeminizowany, a wykonujące go kobiety były zazwyczaj ubogie. To one żywiły miasto - dodał dyrektor Muzeum Krakowa.



Przekupki wstawały jeszcze przed świtem - targ rozpoczynał się wcześnie rano, a miejsca na placu zajmowano zgodnie z kolejnością przybycia. Do domów wracały późnym wieczorem. Ten codzienny korowód zdążający na plac dodawał miastu kolorytu. Krakowianie uważali przekupki za kobiety wielkiego serca, życzliwe i religijne.



Konkurs na projekt: Prace można zgłaszać do maja

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt rzeźby można składać do 18 marca. 4 maja to ostateczny termin składania prac (koncepcyjnej i opisowej) w pierwszym etapie konkursu. Dla osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu ostateczny termin składania prac obejmujących model rzeźby upływa 18 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 2 lipca.



Rzeźba ma stanąć na fasadzie Pałacu Krzysztofory we wrześniu tego roku.



W sądzie konkursowym zasiadają m.in.: małopolska konserwator zabytków dr hab. Monika Bogdanowska, rzeźbiarze - prof. Czesław Dźwigaj i prof. Wincenty Kućma, historyk sztuki dr hab. Marek Walczak. Obradom będzie przewodniczyła wicedyrektor Muzeum Krakowa Anna Śliwa-Suchowiak.



Zwycięzca otrzyma 4 tys. zł i podpisze umowę na wykonanie rzeźby na podstawie nagrodzonej pracy. Pozostali uczestnicy konkurs, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, otrzymają wyróżnienia po 2 tys. złotych.



Szczegółu nt. konkursu są na stronie internetowej Muzeum Krakowa.