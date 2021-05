​W teatrach - nowe spektakle Krzysztofa Warlikowskiego i Jana Klaty. A w kinach nasz tegoroczny kandydat do oscarowej nominacji. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Nowe spektakle Warlikowskiego i Klaty

4 czerwca w Nowym Teatrze w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu "Odyseja. Historia dla Hollywoodu" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Przedstawienie inspirowane jest "Odyseją" Homera, powstało też na podstawie "Powieści dla Hollywoodu" i "Króla kier znów na wylocie" Hanny Krall. Widz będzie świadkiem wędrówki od Homera i jego bohatera Odysa do Hanny Krall i jej bohaterki Izoldy, Żydówki, która przez całą wojnę walczyła, aby uratować męża. "Dwie wielkie awantury: jedna związana z pierwszą wojną ludzkości, czyli zdobyciem Troi i druga będąca rezultatem drugiej ze światowych wojen" - piszą o swoim spektaklu twórcy. W obsadzie są m.in Agata Buzek, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Rafał Maćkowiak i Maja Ostaszewska. o spektakl ze specjalnym udziałem w materiale filmowym Mai Komorowskiej oraz Krystyny Zachwatowicz-Wajdy.

W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 4 czerwca odbędzie się z kolei premiera spektaklu "Balkon" Jeana Geneta. To ostra satyra obyczajowa wymierzona przeciw społeczeństwu mieszczańskiemu. Sędzia, Biskup i Generał chronią się w domu publicznym przed szalejącą w mieście rewoltą. Na zewnątrz wali się stary porządek, a oni wciąż trwają w swych perwersyjnych iluzjach. Spektakl powstaje w adaptacji i reżyserii Jana Klaty

Nasz kandydat do oscarowej nominacji w kinach

Od 4 czerwca w kinach oglądać będzie można "Śniegu już nigdy nie będzie" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Jak mówią: "Tytułowy śnieg może się wieloznacznie kojarzyć - chociażby ze śmiertelnym żywiołem albo poczuciem bezpieczeństwa, baśniowym powrotem do krainy dzieciństwa. Choć dziś zapewne najbardziej kojarzy się ze zniszczeniem jaki człowiek wywołał w eko klimacie ziemi, doprowadzając do zmian, przez które śnieg widuje się coraz rzadziej. Bohaterowie naszego filmu, w większości skupieni na własnym, małym, wygodnym świecie, zbyt dużo o tym nie rozmyślają, jednak nie wiedząc czemu zmagają się z poczuciem jakiejś wewnętrznej, duchowej pustki i niezrozumiała tęsknotą za czymś nieokreślonym. Są to różne tęsknoty: za bliskością, dotykiem, seksem, zrozumieniem, wolnością. Są bogaci, syci od strony materialnej ale głodni duchowo, choć w sposób zupełnie nieuświadomiony. Ich fantazje ogniskują się w jednym, obcym przybyszu, w którym przeglądają się jak w lustrze. On przynosi im wytchnienie". Film był polskim kandydat em do Oscara 2021. Światowa premiera odbyła się na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. W obsadzie sa m.in ukraińsko-angielski aktor Alec Utgoff oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.