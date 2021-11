"Mistrz" Macieja Barczewskiego jest na liście filmów, które ubiegają się o nominację do Złotego Globu. Chodzi o kategorię "najlepszy film nieanglojęzyczny". Piotr Głowacki gra w tym filmie pięściarza Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, który trafił do obozu Auschwitz.

Aktor Piotr Głowacki podczas przedpremierowego pokazu filmu „Mistrz” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Lista prawie 70 tytułów zagranicznych filmów pojawiła się na oficjalnej stronie Złotych Globów. Hiszpanię reprezentuje film "Matki równoległe" Pedro Almodóvara z nagrodzoną za swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz. To filmowe wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność i odwagę.

"Kapitan Wołkogonow uciekł" to film rosyjski. Historia o kacie, który nagle odkrywa, że ma duszę, pokazywana była m.in w konkursie na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Film w reżyserii Nataszy Merkulovej oraz Alekseya Chupova otwierał też tegoroczną edycję Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Z Francji na liście jest kilka tytułów, m.in. "Bal szalonych kobiet" Mélanie Laurent oraz "France" Bruno Dumonta, którego filmy "Ludzkość" i "Flandria" wyróżniono Grand Prix na festiwalu w Cannes.

Na liście filmów, które ubiegają się o nominację do Złotego Globu jest także polsko-islandzka koprodukcja "Lamb" Valdimara Jóhannssona z Noomi Rapace w roli głównej.

Nominacje do nagród, które przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, poznamy 13 grudnia. A 79. gala rozdania Złotych Globów odbędzie się 9 stycznia 2022 roku.



"Moją największą odpowiedzialnością wobec pierwowzoru jest to, żeby nie skopiować go"

"Mistrz" Macieja Barczewskiego o Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim to film z doskonałą rolą Piotra Głowackiego. Teddy, świetny bokser, trafił jako jeden z pierwszych do obozu Auschwitz - jako więzień numer 77. Niemcy kazali mu walczyć, by mieć rozrywkę. A dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.

Moją największą odpowiedzialnością wobec pierwowzoru jest to, żeby nie skopiować go, tylko używając jego losów spróbować dotknąć istoty momentu, w którym fotografujemy postać (...) I przy pomocy języka filmowego, przy pomocy aktorstwa spróbować zadać pytania, które będą istotne dzisiaj - mówił w RMF FM Piotr Głowacki.

W obsadzie są też m.in Grzegorz Małecki, Marcin Bosak, Marian Dziędziel, Piotr Witkowski, Rafał Zawierucha, Marcin Czarnik i Jan Szydłowski.