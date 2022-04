Po raz pierwszy w ponad 120-letniej historii weneckiego Biennale pawilon narodowy będzie reprezentować romska artystka. Wystawa „Przeczarowując świat" Małgorzaty Mirgi-Tas w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2022 to próba odnalezienia miejsca romskiej społeczności w europejskiej historii sztuki.

/ foto: Daniel Rumiancew /

Na 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji 23 kwietnia odbędzie się premiera w Pawilonie Polskim.

Przestrzeń wypełni dwanaście monumentalnych tkanin nawiązujących do "kalendarzowego" cyklu fresków z Palazzo Schifanoia w Ferrarze.

To jeden z najbardziej tajemniczych budynków w historii architektury europejskiej.

Nazwa willi znajdującej się w Ferrarze we Włoszech pochodzi od wyrażenia "schivar la noia", czyli ucieczka od nudy. Znajdujące się na ścianach budynku malowidła sprzed ponad 500 lat przedstawiają wizerunki bogów olimpijskich, znaków zodiaku i dekanów oraz sceny z życia dworu w ówczesnej Ferrarze.

/ foto: Daniel Rumiancew /

Pokazywany w tym roku w Wenecji projekt "Przeczarowując świat" zaproponowany został przez kuratorów Wojciecha Szymańskiego i Joannę Warszę. Zwyciężył w konkursie organizowanym przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki.

Artystka konstruuje w Pawilonie Polskim własną wersję renesansowego, pałacowego wnętrza i w nawiązaniu do tytułu tegorocznej edycji Biennale "Mleko snów" kreuje magiczny świat. To rodzaj czasowego i przygodnego schronienia, azylu oferującego nadzieję i wytchnienie.

/ foto: Daniel Rumiancew /

Tytułowe "przeczarowanie" inspirowane jest książką Silvii Federici "Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons". Jak piszą kuratorzy wystawy Wojciech Szymański i Joanna Warsza "autorka proponuje w niej ponowne zaczarowanie świata jako sposób odzyskiwania idei wspólnoty oraz odbudowania relacji z innymi, w tym aktorami nie-ludzkimi: zwierzętami, roślinami, wodą czy górami. Ten nieprzemocowy proces, w którym istotną rolę odgrywają kobiety, odmienia obecne niepomyślne losy świata, zdejmując z niego zły czar i urok".

Małgorzata Mirga-Tas jest polsko-romską artystką i aktywistką. W swojej twórczości kwestionuje dyskryminujące stereotypy i prezentuje wnikliwy, pozbawiony uprzedzeń obraz romskiej społeczności. Zwraca też uwagę na rolę, jaką w historii Romów odegrały kobiety. Jej prace powstają z fragmentów tkanin, a w swoich wielkoformatowych kolażach często wykorzystuje elementy garderoby portretowanych osób: fragmenty spódnic, chust czy koszul, które stają się dosłownymi nośnikami historii. Biennale Sztuki w Wenecji potrwa od 23 kwietnia do 27 listopada.