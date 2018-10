Polska jest gościem honorowym największego austriackiego festiwalu poświęconego projektowaniu. Do 7 października trwać będzie Vienna Design Week. Prezentowane wystawy pokażą miejsce designu w otaczającej nas przestrzeni, codziennym życiu i w sztuce.

ABC Dizajnu

W ramach polskiej prezentacji współorganizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Polski w Wiedniu na Vienna Design Week publiczność ogląda m.in wystawę "The ABCs of Polish Design". To 100 obiektów ilustrujących 100 lat historii polskiego wzornictwa.

Można oglądać m.in meble, szkło, porcelanę, ale też przedmioty codziennego użytku, logotypy, kroje liter czy zabawki. Na wystawie "Elementarz Polskiego Dizajnu" będzie można zobaczyć także 100 graficznych interpretacji najważniejszych ikon polskiego designu, przygotowanych przez 25 polskich ilustratorów i grafików. Kuratorka Ewa Solarz zwraca uwagę, że najstarszy eksponat pochodzi dokładnie sprzed stu lat.

"De Profundis"

Aplikacja VR została stworzona przez studio 11th Dimension. "De Profundis" pozwala widzowi zajrzeć do wnętrza obrazów Zdzisława Beksińskiego. Podróży towarzyszy ambientowa muzyka oraz klimatyczne dźwięki otoczenia. Indywidualne okulary VR izolują widza od otoczenia zewnętrznego.

VR "Cricoterie" - gra o Kantorze

Wystarczy założyć specjalne okulary oraz słuchawki, a do obu dłoni wziąć kontrolery. One pomogą otwierać drzwi do szafy, w której z kolei pojawiają się typowe dla scenografii Tadeusza Kantora postaci rekwizyty - krzyż, okno, panna młoda. Ta gra przenosi do świata teatru Cricot 2.

Użytkownik VR "Cricoterie" staje na wirtualnej scenie i wciela się w rolę reżysera Tadeusza Kantora. Będzie mógł, przy użyciu unikatowego "kantorowego" instrumentarium, tworzyć wizje własnych spektakli.

Ostry dyżur studentów

Centrum Festiwalowe mieści się starym szpitalu. Scenariusz wystawy "Design - Emergency Room" został stworzony przez studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studenci Wydziału Wzornictwa wcielą się w rolę "lekarzy" rozwiązujących społeczne problemy przychodzących. Ten "ostry dyżur" przypomina gabinet lekarski. Na jednej ze ścian wiszą "szafki z lekarstwami", czyli studenckimi projektami rozwiązującymi poprzez design różne problemy społeczne.

Polskie wystawy pokazywane w Wiedniu, w czasie największego austriackiego wydarzenia poświęconego projektowaniu, wpisują się w zagraniczny program obchodów stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Vienna Design Week potrwa do 7 października.

