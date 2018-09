W Krakowie powstanie Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem". Oprócz wystawy stałej, poświęconej autorowi "Bajek robotów" i "Solaris" będzie tam ekspozycja o języku polskim. Wystawa ma być bardzo nowoczesna i bardziej ma odzwierciedlać ducha twórczości Lema niż jego historyczne losy. Władze miasta chcą, by "Planeta Lem" była miejscem dla różnych inicjatyw literackich. Centrum ma powstać w zrewitalizowanym XVIII-wiecznym budynku składu solnego na krakowskim Zabłociu.

Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, które będzie odpowiedzialne za realizację tej inwestycji, mówi, że centrum nie będzie tradycyjnym muzeum. Docelowo ma być "literackim sercem miasta" - miejscem, gdzie będą obywały się imprezy literackie organizowane przez różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje: spotkania autorskie, lekcje czytania, gale nagród i wydarzenia wielkich festiwali takich jak Festiwal Miłosza czy Festiwal Conrada.

To ma być coś ponad muzeum, coś ponad wystawę. Żywa kreatywna przestrzeń do spędzania czasu. Powstaną tam wystawy związane z językiem, komunikacją, w ogóle literą, o tym, jak powstaje język - tłumaczy Helbin.

W budynku ma powstać nowoczesna ekspozycja poświęcona twórczości Stanisława Lema, przygotowana według pomysłu pisarza Jacka Dukaja. Realizowana będzie przez studio Tengent.

Wystawa bliższa będzie pobytowi na planecie Solaris niż tradycyjnej ekspozycji poświęconej życiu pisarza. To będzie taka przestrzeń wysoce nasycona technologią. Nawet nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, jakie narzędzia, jaka technologia będzie tam zastosowana. Nie znajdą się tam gadżety, które kiedyś należały do Lema, np. jego pióra. Sam Lem mówił, że twórcę poznaje się po jego twórczości. Ta przestrzeń, która będzie poświęcona Lemowi, będzie dotyczyła uniwersum jego myśli. I dobrze, powiem to, będzie można tam porozmawiać ze Stanisławem Lemem.

Obecnie trwa międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję Centrum organizowany we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Będzie on dwuetapowy, a jego uczestnicy mają zaproponować rewitalizację zabytkowego Składu Solnego i realizację nowego budynku po jego wschodniej stronie.

Otwarcie "Planety Lem" jest planowane w 2022 r. i będzie dopełnieniem projektu kulturalno-edukacyjnego realizowanego rok wcześniej z racji 100-rocznicy urodzin Stanisława Lema.