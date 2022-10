P!NK ogłasza koncert w Polsce w ramach europejskiej trasy koncertowej 2023 roku: P!NK Summer Carnival 2023.

Po raz pierwszy od 2019 roku, po fenomenalnie wyprzedanej trasie Beautiful Trauma World Tour, artystka wraca do nas z nową energią i swoim potężnym głosem.

Już wiadomo, że P!NK wystąpi na koncercie 16 lipca 2023 roku w Warszawie na stadionie PGE Narodowy.

Przedsprzedaż biletów ruszy 12 października, dwa dni później będą dostępne w ogólnej sprzedaży.

"To były długie trzy lata i tak bardzo brakowało mi muzyki na żywo... Wreszcie nadszedł ten czas! Jestem bardzo podekscytowana powrotem na koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby śpiewać, płakać, pocić się i tworzyć nowe wspomnienia z moimi przyjaciółmi. Będzie magicznie!" - mówi P!NK.

P!NK znana jest z ogromnego talentu i zapierających dech w piersiach występów na żywo. Jej kolejna trasa P!NK's Summer Carnival 2023 będzie dowodem jej fenomenalnej kariery i niezapomnianym doświadczeniem na żywo dla fanów.

P!NK zadebiutowała w późnych latach 90., szybko rozwinęła swoją własną tożsamość, przekształcając popowe piosenki i mocny rockowy wokal w mistrzowskie połączenie. Seria singli numer jeden, miliony sprzedanych albumów i biletów na całym świecie pozwoliły jej utrzymać się w pierwszej dziesiątce przez wiele dekad. P!NK jest jednym z najbardziej komercyjnych zespołów popowych na świecie. P!NK wydała osiem albumów studyjnych, dwa albumy z największymi przebojami, jeden album live, sprzedała ponad 60 milionów ekwiwalentów albumów i ponad 75 milionów singli.

Jest laureatką trzech nagród Grammy(19 nominacji), jednej Daytime Emmy Award, trzech Billboard Music Awards, siedmiu MTV Video Music Awards (w tym laureatką 2017 Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Awards, dwóch People's Choice Awards, została uznana za Kobietę Roku Billboardu w 2013 roku i zdobyła zarówno Legend of Live, jak i Tour of the Yearza "Beautiful Trauma World Tour" podczas 2019 Billboard Live Awards.