Czwartego dnia BNP Paribas Warsaw SerialCon odbyła się premiera nowego serialu TYP VOD "Czarna śmierć" oraz szereg rozmów z gwiazdami, takimi jak Tomasz Schuchardt, Lena Góra czy Jan P. Matuszyński. Twórcy opowiadali o pracy przy największych tytułach polskich produkcji serialowych.

Czwarty dzień BNP Paribas Warsaw SerialCon

Podczas spotkań Stars on Stage rozmawialiśmy o aktorstwie, budowaniu ról i pracy nad jednymi z najgłośniejszych polskich seriali. Na spotkaniach z widzami pojawili się kolejno: Piotr Polak, Tomasz Schuchardt, Lena Góra i Jan P. Matuszyński oraz Konrad Kąkol, a każda z rozmów przyciągnęła publiczność ciekawą kulis powstawania ich najnowszych produkcji. Publiczność mogła usłyszeć o budowaniu roli od środka - od pracy nad psychologią bohatera aż po poszukiwanie tonu emocjonalnego scen, które w sekundę angażują widzów do obejrzenia kolejnego odcinka.

Piotr Polak, aktor z "The Office PL" opowiedział o komediowej stronie seriali. Zanurzył się w świat humoru, który balansuje między krindżem a czułą obserwacją codzienności. Druga rozmowa, tym razem z Tomaszem Schuchardtem, otworzyła zupełnie inną przestrzeń - aktora, który swobodnie przeskakuje między gatunkami: od katastroficznego "Heweliusza", przez mroczny kryminał "Breslau", po satyrę w "1670". Rozmowa z Leną Górą i Janem P. Matuszyńskim przybliżyła, dlaczego potrzebujemy festiwalu, który traktuje seriale jako przestrzeń do rozmowy. Rozmowy prowadził Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu.

Premiera serialu "Czarna śmierć"

Niekwestionowanym akcentem wieczoru była premiera serialu "Czarna śmierć". Twórcy – z reżyserem Kubą Czekajem na czele, w towarzystwie Krystyny Świecy (producentki TVP), Tomasza Ziętka, Sebastiana Łacha, Ewy Skibińskiej, Pitry Pitry, Marcina Sztabińskiego oraz Antka Tyszkiewicza - opowiadali o odtwarzaniu Wrocławia z 1963 roku, pracy z dokumentami źródłowymi i o emocjach, które w zaskakujący sposób łączą tamtą epidemię z doświadczeniami współczesnej pandemii.

Podczas seansu widzom zaprezentowano czwarty i piąty odcinek. Szczerość emocji oraz dosadność obrazów poruszają i natychmiast przenoszą widza w realia lat 60-tych. Serial to nie tylko świetna gra aktorska i budujące napięcie dialogi, to również dopracowany obraz, gra kolorem, światłem i fakturą. 

Jeszcze dziś poznamy najlepszy polski serial roku

W niedzielę wieczorem poznamy laureatów jednej z najważniejszych nagród festiwalu - wyróżnienia dla Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025. To moment, na który czeka cała branża: polskie produkcje, polskie historie i polscy twórcy stają do rywalizacji o tytuły, które definiują jakość i kierunek krajowej serialowej sceny. Jury w składzie: Barry "Baz" Idoine - operator "The Mandalorian", Frank Spotnitz – producent legendarnego "Z Archiwum X", Susie Liggat – producentka "Doktora Who", Edward K. Gibbon – kostiumograf z "Dyplomatki", Richard Bullock - scenograf odpowiedzialny za "Dzień Szakala", Łukasz Palkowski - reżyser kultowych "Bogów" przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

  • Najlepszy Polski Serial Roku 2025 – 25.000,00 zł
  • Najlepsza rola żeńska – 10.000,00 zł
  • Najlepsza rola męska – 10.000,00 zł
  • Najlepsza reżyseria – 10.000,00 zł
  • Najlepsze zdjęcia – 10.000,00 zł
  • Najlepsza reżyseria obsady – 10.000,00 zł
  • Najlepszy scenariusz – 10.000,00 zł
  • Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon – 10.000,00 zł

Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności w wysokości 10.000,00 zł, wyłoniona w wyniku głosowania widzów i widzek podczas trwania festiwalu.