Czwartego dnia BNP Paribas Warsaw SerialCon odbyła się premiera nowego serialu TYP VOD "Czarna śmierć" oraz szereg rozmów z gwiazdami, takimi jak Tomasz Schuchardt, Lena Góra czy Jan P. Matuszyński. Twórcy opowiadali o pracy przy największych tytułach polskich produkcji serialowych.

/ BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Polityka, kultura, ekonomia, sport, pogoda, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Czwarty dzień BNP Paribas Warsaw SerialCon

Podczas spotkań Stars on Stage rozmawialiśmy o aktorstwie, budowaniu ról i pracy nad jednymi z najgłośniejszych polskich seriali. Na spotkaniach z widzami pojawili się kolejno: Piotr Polak, Tomasz Schuchardt, Lena Góra i Jan P. Matuszyński oraz Konrad Kąkol, a każda z rozmów przyciągnęła publiczność ciekawą kulis powstawania ich najnowszych produkcji. Publiczność mogła usłyszeć o budowaniu roli od środka - od pracy nad psychologią bohatera aż po poszukiwanie tonu emocjonalnego scen, które w sekundę angażują widzów do obejrzenia kolejnego odcinka.

Piotr Polak, aktor z "The Office PL" opowiedział o komediowej stronie seriali. Zanurzył się w świat humoru, który balansuje między krindżem a czułą obserwacją codzienności. Druga rozmowa, tym razem z Tomaszem Schuchardtem, otworzyła zupełnie inną przestrzeń - aktora, który swobodnie przeskakuje między gatunkami: od katastroficznego "Heweliusza", przez mroczny kryminał "Breslau", po satyrę w "1670". Rozmowa z Leną Górą i Janem P. Matuszyńskim przybliżyła, dlaczego potrzebujemy festiwalu, który traktuje seriale jako przestrzeń do rozmowy. Rozmowy prowadził Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu.

/ BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

/ BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Premiera serialu "Czarna śmierć"

Niekwestionowanym akcentem wieczoru była premiera serialu "Czarna śmierć". Twórcy – z reżyserem Kubą Czekajem na czele, w towarzystwie Krystyny Świecy (producentki TVP), Tomasza Ziętka, Sebastiana Łacha, Ewy Skibińskiej, Pitry Pitry, Marcina Sztabińskiego oraz Antka Tyszkiewicza - opowiadali o odtwarzaniu Wrocławia z 1963 roku, pracy z dokumentami źródłowymi i o emocjach, które w zaskakujący sposób łączą tamtą epidemię z doświadczeniami współczesnej pandemii.

Podczas seansu widzom zaprezentowano czwarty i piąty odcinek. Szczerość emocji oraz dosadność obrazów poruszają i natychmiast przenoszą widza w realia lat 60-tych. Serial to nie tylko świetna gra aktorska i budujące napięcie dialogi, to również dopracowany obraz, gra kolorem, światłem i fakturą.



Jeszcze dziś poznamy najlepszy polski serial roku

W niedzielę wieczorem poznamy laureatów jednej z najważniejszych nagród festiwalu - wyróżnienia dla Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025. To moment, na który czeka cała branża: polskie produkcje, polskie historie i polscy twórcy stają do rywalizacji o tytuły, które definiują jakość i kierunek krajowej serialowej sceny. Jury w składzie: Barry "Baz" Idoine - operator "The Mandalorian", Frank Spotnitz – producent legendarnego "Z Archiwum X", Susie Liggat – producentka "Doktora Who", Edward K. Gibbon – kostiumograf z "Dyplomatki", Richard Bullock - scenograf odpowiedzialny za "Dzień Szakala", Łukasz Palkowski - reżyser kultowych "Bogów" przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

Najlepszy Polski Serial Roku 2025 – 25.000,00 zł

Najlepsza rola żeńska – 10.000,00 zł

Najlepsza rola męska – 10.000,00 zł

Najlepsza reżyseria – 10.000,00 zł

Najlepsze zdjęcia – 10.000,00 zł

Najlepsza reżyseria obsady – 10.000,00 zł

Najlepszy scenariusz – 10.000,00 zł

Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon – 10.000,00 zł

Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności w wysokości 10.000,00 zł, wyłoniona w wyniku głosowania widzów i widzek podczas trwania festiwalu.