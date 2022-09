W kościele w warszawskiej Falenicy rozpoczęły się w samo południe uroczystości pogrzebowe Franciszka Pieczki. Wybitny aktor spocznie na cmentarzu w Aleksandrowie. Franciszek Pieczka zmarł 23 września w wieku 94 lat.

Trumna z ciałem Franciszka Pieczki / Leszek Szymański / PAP

Pogrzeb Franciszka Pieczki ma charakter państwowy. Oprawę mszy przygotował Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. W uroczystościach bierze także udział orkiestra górnicza, ubrana w galowe stroje.

Po mszy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie Falenicy trumna z ciałem aktora zostanie odprowadzona na cmentarz w Aleksandrowie.

Franciszek Pieczka / Adam Warżawa / PAP

Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 r. w Godowie na Górnym Śląsku. Był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórcą ról m.in. w filmach "Żywot Mateusza" i "Austeria" i niezapomnianym Gustlikiem w serialu "Czterej pancerni i pies".



Pieczka zagrał także w tak głośnych filmach jak m.in. "Perła w koronie" Kazimierza Kutza (1971), "Wesele" Andrzeja Wajdy (1972), "Chłopi" Jana Rybkowskiego (1973). Pieczka zagrał również pamiętne role starego Kiemlicza w "Potopie" Jerzego Hoffmana (1974) i niemieckiego fabrykanta Mullera w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy (1974).



W 2011 r. Franciszek Pieczka został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej. W 2015 r. został laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orła za Osiągnięcia Życia. W 2017 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Stowarzyszenie Filmowców Polskich w ubiegłym roku uhonorowało aktora Nagrodą Specjalną SFP za całokształt pracy twórczej.



Reżyser "Rancza" o Pieczce: Był skupiony, skromny, pokorny wobec zadania

Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski i Franciszek Pieczka na planie "Rancza" (zdj. z 2014 r.) / Ireneusz Sobieszczuk / TVP/PAP

W ostatnich latach życia Franciszek Pieczka pojawiał się na małym ekranie w serialu "Ranczo". Reżyser Wojciech Adamczyk przyznał, że zaangażowanie go do roli Stacha Japycza nie było początkowo planowane.

Nikt nie przewidywał udziału Franciszka Pieczki w serial "Ranczo" i tym bardziej w filmie fabularnym "Ranczo Wilkowyje". Pan Franciszek pojawił się zupełnie przypadkiem. Była to konsekwencja nieuleczalnej choroby, która zabierała w błyskawicznym tempie drugiego giganta polskiego filmu - Leona Niemczyka - wyjaśnił w rozmowie z PAP reżyser Wojciech Adamczyk.

Ze względu na problem zdrowotne Niemczyka scenarzyści wymyślili postać Stacha - brata kreowanego przez niego Jana Japycza. Tę rolę zaproponowaliśmy właśnie panu Franciszkowi Pieczce - wspominał Adamczyk. To była rola szczególna, bo ona nie tylko wymagała, jak w przypadku wielkich ról, talentu aktorskiego, ale również ogromnej empatii i życzliwości dla całej sytuacji - podkreślił. Scenarzyści przygotowywali kilka wersji scenariusza, a ja się przygotowywałem do różnych wersji realizacji sceny, bo wszystko zależało od tego, w jakim w danym momencie stanie będzie pan Leon. Czy będzie mógł powiedzieć cały tekst przewidziany w scenie, czy tylko niektóre fragmenty, a może będzie tylko siedział, a tekst powie pan Franciszek Pieczka - opisywał.

Moim zdaniem jako Stacho Japycz w sposób niezwykły Franciszek Pieczka odcisnął piętno na serialu, dlatego że jego charakterystyczny tembr głosu z nieoczywistą interpretacją, bardzo delikatną, ale czasem też złośliwą, były niezapomniane - ocenił Wojciech Adamczyk. Błysk w oku, którym wyrażał czasem więcej niż zdaniami, mądrość życiowa pana Franciszka połączona z serialową mądrością często powodowała, że apele, z którymi zwracaliśmy się na koniec serii do naszych widzów, brzmiały niezwykle wyraziście - podkreślił.

Reżyser "Rancza" zapewniał, że współpraca z Franciszkiem Pieczką układała się harmonijnie. Mimo że był prawdziwym gigantem aktorstwa, to na planie był skupiony, skromny, pokorny wobec zadania, co mu dodatkowo zjednywało życzliwość - mówił. Gdyby miał jakiś kaprys - to pewnie byśmy to zrozumieli, bowiem człowiek z takim dorobkiem mógłby sobie czasem na kaprys pozwolić. A tymczasem nigdy czegoś takiego nie było - tłumaczył.