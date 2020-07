Do 11 sierpnia mamy poznać polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wiadomo już, jaki będzie skład polskiej komisji oscarowej.

Oscarowe dekoracje w Dolby Theatre / JENNIFER GRAYLOCK / PAP/PA

Jak poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej, na czele komisji stanął Jan A. P. Kaczmarek - kompozytor i laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela". Oprócz niego w skład gremium wybierającego polskiego kandydata do Oscara wchodzi jeszcze 5 osób. To szef PISF Radosław Śmigulski, Łukasz Żal - autor zdjęć m.in. do "Idy" i "Zimnej wojny" oraz Leszek Bodzak - producent takich filmów jak "Boże ciało" i "Ostatnia rodzina".

Kolejni członkowie komisji to Dorota Kobiela - reżyserka animowanego "Twojego Vincenta", który kilka lat temu walczył o Oscara i Małgorzata Szczepkowska-Kalemba - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.

Ostatnim polskim kandydatem do Oscara było "Boże ciało" Jana Komasy. Film zdobył nominację, podobnie jak rok wcześniej "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, ale ostatecznie przegrał z koreańskim "Parasite". Kilka tygodni temu Komasa otrzymał zaproszenie do dołączenia do grona członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.





W 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (obecnie to kategoria "najlepszy film międzynarodowy") zdobyła "Ida" Pawła Pawlikowskiego. To jedyny polski film , któremu udało się osiągnąć taki sukces.





93. gala rozdania Oscarów ma odbyć się 25 kwietnia 2021 roku. Listę nominowanych filmów poznamy 15 marca.